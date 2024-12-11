Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка в кормлении: как курица может навредить кошке
Какими пикантными и необычными начинками вы очень легко сделаете пиццу ярче
Диабет и сердечные болезни: кофе помогает защитить организм
Генетика сна и кошачья любовь к отдыху
Не выбрасывайте старые ковры! 5 идей, как их использовать в доме
Актёр Кевин Костнер соблазнил местную молодую девушку во время съёмок
Секретный соус для идеальных пельменей: готовим быстро и вкусно
Это удобрение вам не помощник, если хотите посадить укроп
Превышение на 10 км/ч: миф о безопасности, который может стоить жизни

Ядовитые растения, которых стоит остерегаться: олеандр на первом месте

4:03
Садоводство » Цветы

Мы часто выбираем для наших садов разнообразные растения, которые радуют глаз своими яркими цветами в весенние и летние месяцы. Однако некоторые из них могут быть ядовитыми. Особенно выделяется один декоративный кустарник, который пользуется популярностью среди жителей Чехии.

Олеандр
Фото: it.wikipedia.org by Remulazz
Олеандр

Каждый садовод мечтает о идеально оформленном саде, поэтому многие сажают растения, красиво цветущие в тёплый сезон. Одним из таких является олеандр — кустарник, увенчанный потрясающими красными или розовыми цветами с мая по октябрь. Несмотря на свою красоту, это растение очень опасно, так как является одним из самых ядовитых кустарников.

Опасность отравления

Все части олеандра содержат токсины, особенно листья, корни и цветы. Поэтому родителям с маленькими детьми и владельцам домашних животных рекомендуется убрать это растение из своего сада, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем, потенциально угрожающих жизни. Специалисты утверждают, что даже небольшое количество — всего 5–15 листьев — может быть смертельным для взрослого человека. Была зафиксирована ситуация, когда несколько людей отравились после готовки на сожжённых листьях олеандра. Таким образом, олеандр — это растение, которому следует уделять особое внимание.

Токсичность этого кустарника обусловлена содержанием гликозидов, действующих как сердечные яды. Интересно, что даже мёд, который пчёлы собирают с пыльцы олеандра, тоже ядовит.

Симптомы отравления

Симптомы отравления олеандром могут варьироваться в зависимости от количества проглоченного токсина. В лёгких случаях могут наблюдаться рвота, головокружение, боли в животе и диарея. При более серьёзных отравлениях появляются нарушения сердечного ритма, замедление пульса и трудности с дыханием, а также расширение зрачков, нарушения зрения и посинение кожи.

В самых тяжёлых случаях может развиться сердечная недостаточность, что приводит к летальному исходу. При подозрении на отравление олеандром необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Дополнительные риски

Олеандр опасен не только при внутреннем употреблении. Контакт с его соком может вызвать высыпания и воспаления на коже. Поэтому при работе с этим растением обязательно надевайте защитные перчатки и избегайте попадания сока в глаза.

Лечебные свойства олеандра

Несмотря на свою опасность, олеандр обыкновенный содержит вещества, способные влиять на сердечно-сосудистую систему, и его экстракты используются в медицине для производства препаратов, применяемых в лечении заболеваний сердца. В традиционной медицине, например, в Аюрведе, листья и сок олеандра применяются для терапии кожных заболеваний, таких как экзема и чесотка, а также для лечения дизентерии. Ранее олеандр использовался для борьбы с проказой и как средство для вызова аборта.

Другие ядовитые растения

Олеандр не единственное ядовитое растение, встречающееся в наших садах. Существует множество других растений, о токсичности которых многие даже не догадываются. К таким относятся браслен, тис красный, паслен и золотой дождь. Симптомы отравления часто возникают при случайном проглатывании частей этих растений и включают жжение во рту, рвоту, диарею и учащённое сердцебиение.

Таким образом, хотя многие растения красивы и способны сделать ваш сад уютным, они могут представлять серьёзную опасность. Поэтому всегда тщательно выбирайте, что сажать в своем саду, особенно если у вас есть домашние животные или маленькие дети.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно?
Экономика и бизнес
Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно? Аудио 
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?
Комнатные цветы
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу? Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Диабет и сердечные болезни: кофе помогает защитить организм
Генетика сна и кошачья любовь к отдыху
Не выбрасывайте старые ковры! 5 идей, как их использовать в доме
Ядовитые растения, которых стоит остерегаться: олеандр на первом месте
Актёр Кевин Костнер соблазнил местную молодую девушку во время съёмок
11 декабря: горы, танго и наркоз
Секретный соус для идеальных пельменей: готовим быстро и вкусно
Это удобрение вам не помощник, если хотите посадить укроп
Превышение на 10 км/ч: миф о безопасности, который может стоить жизни
Глобальное потепление ставит под угрозу морскую экосистему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.