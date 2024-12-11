Ядовитые растения, которых стоит остерегаться: олеандр на первом месте

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Мы часто выбираем для наших садов разнообразные растения, которые радуют глаз своими яркими цветами в весенние и летние месяцы. Однако некоторые из них могут быть ядовитыми. Особенно выделяется один декоративный кустарник, который пользуется популярностью среди жителей Чехии.

Фото: it.wikipedia.org by Remulazz Олеандр

Каждый садовод мечтает о идеально оформленном саде, поэтому многие сажают растения, красиво цветущие в тёплый сезон. Одним из таких является олеандр — кустарник, увенчанный потрясающими красными или розовыми цветами с мая по октябрь. Несмотря на свою красоту, это растение очень опасно, так как является одним из самых ядовитых кустарников.

Опасность отравления

Все части олеандра содержат токсины, особенно листья, корни и цветы. Поэтому родителям с маленькими детьми и владельцам домашних животных рекомендуется убрать это растение из своего сада, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем, потенциально угрожающих жизни. Специалисты утверждают, что даже небольшое количество — всего 5–15 листьев — может быть смертельным для взрослого человека. Была зафиксирована ситуация, когда несколько людей отравились после готовки на сожжённых листьях олеандра. Таким образом, олеандр — это растение, которому следует уделять особое внимание.

Токсичность этого кустарника обусловлена содержанием гликозидов, действующих как сердечные яды. Интересно, что даже мёд, который пчёлы собирают с пыльцы олеандра, тоже ядовит.

Симптомы отравления

Симптомы отравления олеандром могут варьироваться в зависимости от количества проглоченного токсина. В лёгких случаях могут наблюдаться рвота, головокружение, боли в животе и диарея. При более серьёзных отравлениях появляются нарушения сердечного ритма, замедление пульса и трудности с дыханием, а также расширение зрачков, нарушения зрения и посинение кожи.

В самых тяжёлых случаях может развиться сердечная недостаточность, что приводит к летальному исходу. При подозрении на отравление олеандром необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Дополнительные риски

Олеандр опасен не только при внутреннем употреблении. Контакт с его соком может вызвать высыпания и воспаления на коже. Поэтому при работе с этим растением обязательно надевайте защитные перчатки и избегайте попадания сока в глаза.

Лечебные свойства олеандра

Несмотря на свою опасность, олеандр обыкновенный содержит вещества, способные влиять на сердечно-сосудистую систему, и его экстракты используются в медицине для производства препаратов, применяемых в лечении заболеваний сердца. В традиционной медицине, например, в Аюрведе, листья и сок олеандра применяются для терапии кожных заболеваний, таких как экзема и чесотка, а также для лечения дизентерии. Ранее олеандр использовался для борьбы с проказой и как средство для вызова аборта.

Другие ядовитые растения

Олеандр не единственное ядовитое растение, встречающееся в наших садах. Существует множество других растений, о токсичности которых многие даже не догадываются. К таким относятся браслен, тис красный, паслен и золотой дождь. Симптомы отравления часто возникают при случайном проглатывании частей этих растений и включают жжение во рту, рвоту, диарею и учащённое сердцебиение.

Таким образом, хотя многие растения красивы и способны сделать ваш сад уютным, они могут представлять серьёзную опасность. Поэтому всегда тщательно выбирайте, что сажать в своем саду, особенно если у вас есть домашние животные или маленькие дети.