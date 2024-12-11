Идеальные цветы для песчаной почвы. Попробуйте их вырастить

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лаванда

Лаванда хорошо подходит для песчаной почвы. Она предпочитает хорошо дренированные условия и хорошо себя чувствует в солнечных местах.

Фото: flickr.com by Chi King, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лаванда

Кореопсис

Благодаря яркому цветению, похожему на ромашку, кореопсис добавляет ярких красок в сады с песчаной почвой. Это неприхотливое растение, которое наслаждается полным солнечным светом.

Гайлардия

Гайлардия отличается смелыми и красочными цветами, растение цветет на песчаной почве. Оно засухоустойчиво и привлекает опылителей.

Очиток

Выносливые седумы хорошо себя чувствуют на хорошо дренированной песчаной почве. Они доступны в различных разновидностях, с разными формами и цветами.

Вербена

Вербена — жароустойчивый цветок, который хорошо себя чувствует на песчаной почве. Он производит гроздья небольших, красочных цветков и отлично подходит для бордюров или контейнеров.

Тысячелистник

Тысячелистник — выносливый многолетник, который приспосабливается к песчаным почвенным условиям. Его перистая листва и цветочные кисти с плоской вершиной делают его привлекательным дополнением.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.

