Как вырастить розмарин: секреты ухода и размножения

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) — вечнозелёный кустарник родом из Средиземноморья, который широко используется как в кулинарии, так и в медицине. Это растение достигает высоты до двух метров, имеет серо-зелёные листья, напоминающие хвою, и мелкие голубоватые цветы, собранные в кистевидные соцветия. Листья розмарина обладают ярким ароматом благодаря эфирным маслам, содержащимся в них.

Фото: commons.wikimedia.org by Margalob, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розмарин

Применение розмарина разнообразно. В кулинарии он используется как пряность для рыбы, мяса, овощных супов, грибов, салатов и выпечки. Розмарин также входит в состав прованских трав, используется для ароматизации уксуса и напитков. Лечебные свойства растения известны с древности. Настой листьев помогает при заболеваниях дыхательных путей и воспалениях горла. Масло розмарина используется для массажа, ингаляций и в качестве средства для стимуляции мозговой деятельности.

Уход за розмарином требует умеренного полива, освещённых мест и рыхлой, водопроницаемой почвы. В условиях морозных зим его выращивают как контейнерную культуру, обеспечивая зимой температуру около +10…+13 °C. Регулярные подкормки, рыхление почвы и обрезка весной способствуют росту и поддержанию декоративного вида растения.

Размножение розмарина возможно семенами, черенками, делением куста и отводками. Семена высеваются в феврале — марте, а черенки заготавливают осенью. Молодые растения требуют аккуратного ухода и развиваются в течение года.

Благодаря своим свойствам, розмарин остаётся популярным среди садоводов и кулинаров. Это растение легко интегрируется в домашний сад и может выращиваться как источник пряностей, лечебных средств и декоративного элемента.

Уточнения

Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

