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Что делать, если декабрист теряет листья и не цветет

Садоводство

Цветение декабриста (зигокактуса) во многом зависит от состояния растения. Основной причиной отсутствия цветения часто становятся болезни и вредители, которые не только тормозят развитие, но и могут привести к гибели. Важно своевременно замечать признаки проблем, чтобы принять меры.

Декабрист
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Декабрист

Признаки поражения грибком или паразитами включают потерю насыщенности цвета и блеска побегов, их дряблость, а также появление сухого мучнистого или плесневого налета. Насторожить должны красные или желтые листья, мелкие точки или язвы на поверхности.

Лечение больного декабриста зависит от причины проблемы. Если корни растения почернели и иссохли из-за частого полива, отсутствия дренажа или использования холодной воды, требуется пересадка. Растение пересаживается в новый горшок с полностью замененной почвой и увеличенным слоем дренажа. Полив сокращается и выполняется только после подсыхания верхнего слоя земли, водой комнатной температуры.

При поражении вредителями следует обработать растение ватным тампоном, смоченным в спирте, затем применить инсектициды. Для устранения гнили на корнях гнилые участки удаляются, срезы обрабатываются антисептиком, а затем растение пересаживается в более просторный горшок с хорошим дренажем.

Недостаток солнечного света, дефицит питательных веществ или резкие температурные колебания могут вызывать желтизну листьев и осыпание почек. Для решения проблемы растение перемещается на светлое место без прямых солнечных лучей, стабилизируется температурный режим и вводятся подкормки удобрениями для кактусов и суккулентов.

Своевременный уход, корректный полив и внимательное наблюдение за состоянием декабриста помогут избежать проблем и обеспечить его пышное цветение.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов,.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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