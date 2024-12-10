Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблему отцов и детей вновь поднимут в Московском Молодежном Театре
Почему абиссинцы подходят не всем? Особенности этой породы
Угольная зубная паста — гениальное изобретение или ловушка для доверчивых
Идеи сытных и быстрых в приготовлении ужинов, которые понравятся всей семье
Почему Португалия стала самым доступным европейским раем
Тайна звезды, которая сияет вопреки законам
Запад добился своего! Названы виновники обвала рубля
Она делала по 50 приседаний в день — и вот что стало с её телом
Лечение боли в горле дома: советы, которые работают

Уход за герберой, чтобы она цвела без остановки

2:17
Садоводство

Гербера, выращиваемая в домашних условиях, радует длительным цветением и способна украсить интерьер на несколько месяцев. Это растение предпочитает определенный природный цикл: цветение с августа по октябрь, период покоя с ноября по февраль и активный рост, начиная с конца февраля. Соблюдение этих фаз способствует долгой жизни растения, правильному развитию и регулярному цветению. Лишение герберы периода покоя значительно сокращает ее жизненный цикл.

Герберы
Фото: creativecommons.org by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Герберы

Советы по выбору герберы при покупке включают обращение внимания на состояние цветков, листьев и почвы. Листья должны быть без повреждений и признаков болезней, а почва слегка влажной. Молодые растения легче адаптируются к новым условиям. После покупки герберу не пересаживают сразу, ей дают акклиматизироваться в течение 10 дней в освещенном месте без прямых солнечных лучей при температуре +15…+24 °C.

Посадка и выбор условий для выращивания требуют подходящего горшка с дренажными отверстиями и питательного рыхлого грунта. Рекомендуется использовать глиняный горшок, особенно если растение летом выносится на улицу. При выборе грунта подойдут универсальные смеси или самостоятельно приготовленный субстрат из листовой земли, торфа и песка.

Гербера предпочитает яркий рассеянный свет и высокую влажность воздуха до 70%. Летом температуру поддерживают в пределах +18…+26 °C, зимой — от +12 до +17 °C. Полив проводится под корень, избегая скопления воды в розетке. Умеренный полив сохраняется даже зимой. Для поддержания декоративности удаляются увядшие листья и цветоносы.

Подкормки начинаются с февраля и продолжаются до сентября. Удобрения вносятся каждые 10-14 дней в активный период и реже зимой. Для подкормки используют комплексные составы.

Грамотный уход и соблюдение условий выращивания обеспечат долгую жизнь герберы и стабильное цветение.

Уточнения

Гербе́ра (лат. Gerbera) — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Шесть полезных привычек каждой женщины, которая хочет остаться молодой и красивой
Красота и стиль
Шесть полезных привычек каждой женщины, которая хочет остаться молодой и красивой Аудио 
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью
Домашние животные
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью Аудио 
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения Дмитрий Плотников Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Последние материалы
Креативные способы добавления орехов в привычные рецепты
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты
Оптимальное давление в шинах зимой: что важно знать каждому водителю
Дикая Атлантическая дорога: маршрут, который захватит ваше сердце
Секреты гармоничных цветников с гортензией
Отсрочку по кредитам получат российские компании, пострадавшие от атак ВСУ
Красивое и неприхотливое растение для вашего сада. Советы, как вырастить красный амарант
Как распознать контрафактную икру на полке магазина
Пять вещей, которые категорически запрещено стирать в стиральной машинке
Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.