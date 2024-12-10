Уход за герберой, чтобы она цвела без остановки

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гербера, выращиваемая в домашних условиях, радует длительным цветением и способна украсить интерьер на несколько месяцев. Это растение предпочитает определенный природный цикл: цветение с августа по октябрь, период покоя с ноября по февраль и активный рост, начиная с конца февраля. Соблюдение этих фаз способствует долгой жизни растения, правильному развитию и регулярному цветению. Лишение герберы периода покоя значительно сокращает ее жизненный цикл.

Фото: creativecommons.org by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Герберы

Советы по выбору герберы при покупке включают обращение внимания на состояние цветков, листьев и почвы. Листья должны быть без повреждений и признаков болезней, а почва слегка влажной. Молодые растения легче адаптируются к новым условиям. После покупки герберу не пересаживают сразу, ей дают акклиматизироваться в течение 10 дней в освещенном месте без прямых солнечных лучей при температуре +15…+24 °C.

Посадка и выбор условий для выращивания требуют подходящего горшка с дренажными отверстиями и питательного рыхлого грунта. Рекомендуется использовать глиняный горшок, особенно если растение летом выносится на улицу. При выборе грунта подойдут универсальные смеси или самостоятельно приготовленный субстрат из листовой земли, торфа и песка.

Гербера предпочитает яркий рассеянный свет и высокую влажность воздуха до 70%. Летом температуру поддерживают в пределах +18…+26 °C, зимой — от +12 до +17 °C. Полив проводится под корень, избегая скопления воды в розетке. Умеренный полив сохраняется даже зимой. Для поддержания декоративности удаляются увядшие листья и цветоносы.

Подкормки начинаются с февраля и продолжаются до сентября. Удобрения вносятся каждые 10-14 дней в активный период и реже зимой. Для подкормки используют комплексные составы.

Грамотный уход и соблюдение условий выращивания обеспечат долгую жизнь герберы и стабильное цветение.

Уточнения

Гербе́ра (лат. Gerbera) — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

