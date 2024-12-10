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Секреты гармоничных цветников с гортензией

2:15
Садоводство

Гортензия (гидрангия) — одно из самых ярких и универсальных украшений сада. Это растение идеально подходит для создания акцентов на газоне, моноцветников или живых изгородей. Однако современные тенденции ландшафтного дизайна предполагают использование гортензий в сочетании с другими растениями для создания гармоничных и эффектных композиций.

Гортензии
Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Шебс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензии

Гортензия декоративна в течение всего теплого сезона благодаря яркой листве и шапкам соцветий акварельных оттенков. Традиционно ее используют в одиночных посадках, в сочетании с хвойными деревьями, вечнозелеными и листопадными кустарниками. Лиановидная гортензия черешковая может использоваться для вертикального озеленения или как почвопокровное растение.

Новые направления в дизайне включают использование гортензий в миксбордерах, рабатках и клумбах. Эти растения прекрасно сочетаются с декоративными кустарниками, травянистыми многолетниками, а также декоративно-лиственными и цветущими культурами. Для создания выразительных композиций важно учитывать предпочтения гортензии: мягкое освещение и кислую почву.

Декоративно-лиственные растения (например, хвойники, хосты, папоротники, гейхеры) помогают подчеркнуть красоту гортензии, добавляя композиции структуру и ажурность. Хвойные породы не только визуально дополняют гортензию, но и подкисляют почву, что способствует ее росту.

Цветущие растения (розы, астильбы, лилейники, эхинацеи) позволяют создать живописные цветники. Гортензии, особенно штамбовые, великолепно сочетаются с флорибундами и почвопокровными розами, а влаголюбивые астильбы и хосты идеально подходят для участков у водоемов.

Злаковые травы, такие как мискантус, фалярис или пампасная трава, привносят в композиции современное звучание, дополняя гортензию необычными текстурами.

Грамотное сочетание гортензий с другими растениями делает сад гармоничным, стильным и запоминающимся.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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