Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ядовитые растения, которых стоит остерегаться: олеандр на первом месте
Актёр Кевин Костнер соблазнил местную молодую девушку во время съёмок
Секретный соус для идеальных пельменей: готовим быстро и вкусно
Это удобрение вам не помощник, если хотите посадить укроп
Превышение на 10 км/ч: миф о безопасности, который может стоить жизни
Глобальное потепление ставит под угрозу морскую экосистему
Секреты экономии для владельцев животных
Правда об алкоголе: каждый бокал повышает риск рака
Лучшие способы сочетания кардио и силовых тренировок для идеального тела

Создание волшебства зимнего сада: что посадить в декабре

2:15
Садоводство

Зимой сад часто теряет свою яркость, становясь серым и унылым. Однако правильный выбор декоративных растений может преобразить участок в зимнюю сказку, придавая ему живость и красоту с декабря по март.

Яблоневый сад зимой
Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Яблоневый сад зимой

Многие садоводы ценят зимнюю красоту, которая включает в себя причудливо изогнутые ветви, разнообразные оттенки коры и зелень хвойных растений, покрытых снегом.

Хвойные растения являются основой зимнего ландшафта. Они сохраняют свою декоративность в холодные месяцы и привносят структуру в сад. Однако следует учитывать, что некоторые хвойные могут пожелтеть или выгореть, поэтому их иногда приходится укрывать.

Смешение хвойных с другими растениями создаёт более интересный визуальный эффект. Например, ель сорта Инверса с уникальной формой, сосна кедровая и горная сосна Мугус привносят разнообразие в зимний сад.

Декоративные кустарники также играют важную роль в зимнем дизайне. Растения с яркими ягодами и эффектной корой, такие как арония черноплодная, дерен и калина, добавляют яркие акценты, которые особенно заметны на фоне белого снега.

Листопадные кустарники, такие как черемуха Маака, демонстрируют свою красоту даже зимой благодаря выразительной форме и окрасу коры.

Необходимо учитывать и декоративные злаки, которые сохраняют свою элегантность и зимой. Высокорослые злаки с жесткими стеблями, поднимающимися над снегом, добавляют текстуры в ландшафт. Снег создает эффектный контраст, подчеркивая формы и линии растений.

В зимний сад можно включить плакучие деревья, такие как ива и береза, которые придают ландшафту оригинальность. Кроме того, кустарники, такие как барбарис оттавский, привлекают внимание своими формами и цветом даже в холодные месяцы.

Таким образом, разнообразие зимних декоративных растений может преобразить сад, добавляя в него жизнь и красоту в зимние месяцы.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Недвижимость
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат Аудио 
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено
Туризм
Эксперт назвала главные ошибки отдыхающих в отелях, где все включено Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Создание волшебства зимнего сада: что посадить в декабре
Секреты экономии для владельцев животных
Правда об алкоголе: каждый бокал повышает риск рака
Лучшие способы сочетания кардио и силовых тренировок для идеального тела
Какие блюда понравятся символу 2025 года — Зеленой Змее
Юрия Лозу поразила хитрая коррупционная схема
Почему ходьба так полезна?
Несколько слоёв или лыжный костюм — что думают россияне по поводу зимней одежды
Рассказываем как посадить клематис, чтобы он радовал многие годы
Праздничный картофель со сливками: гости будут в восторге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.