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Почему огурцы не следует сажать после перцев и баклажанов

2:05
Садоводство

В теплицах часто выращивается ограниченный перечень культур, поэтому дачники нередко сажают огурцы после томатов, перцев и баклажанов. Однако опытные агрономы не рекомендуют высаживать огурцы после перцев и баклажанов по двум важным причинам.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Marrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Первая причина заключается в истощении почвы. В отличие от томатов, которые могут расти даже на бедных почвах, перцы и баклажаны имеют высокие требования к питательным веществам, подобно огурцам. Эти культуры значительно истощают почву за сезон, а затем на этом месте высаживаются огурцы, которые также требуют много питания.

Это может привести к недостатку питательных веществ для огурцов, что сказывается на их росте и урожайности. Конечно, эта проблема может быть решена внесением органических удобрений, но если такой возможности нет, стоит рассмотреть другие участки для посадки огурцов.

Вторая причина касается паутинного клеща, который может стать серьезной угрозой для огуречной грядки. Эти насекомые питаются соком растений, что приводит к ухудшению качества и количества урожая и даже гибели растений.

Паутинный клещ предпочитает баклажаны, на которых он появляется первым, а затем переселяется на перцы и томаты. Огурцы также привлекают этого вредителя, и в следующем сезоне он может активно размножиться на новых растениях.

Если возникла необходимость высаживать огурцы после баклажанов или перцев, следует уделить особое внимание борьбе с паутинным клещом. Важно регулярно проверять растения на наличие вредителей, поддерживать оптимальный уровень влажности и температуры в теплице, а также не забывать о прополке.

Рекомендуется рассадить календулу, поскольку она отпугивает паутинного клеща. Также можно рассмотреть применение биологических препаратов, которые эффективно уничтожают вредителей, не причиняя вреда людям.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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