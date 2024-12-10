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Как посадить и ухаживать за колоновидными деревьями дома

2:16
Садоводство

Карликовые деревья высотой от 1,5 до 2,5 метров стали популярными для выращивания не только в открытом грунте, но и в ограниченных пространствах, таких как лоджии, балконы, внутренние дворики или солнечные помещения с хорошей вентиляцией.

Яблоня "Антоновка"
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня "Антоновка"

Успешные опыты показали, что компактные корни легко адаптируются в емкостях, а уже на второй год растения могут приносить урожай. Яблоня дает до 15 килограммов плодов, а слива или персик — до 10 килограммов.

Для успешного выращивания таких деревьев важно соблюдать правила посадки и ухода. Посадка проводится ранней весной или осенью до наступления холодов. На начальных этапах достаточно емкости объемом 10-15 литров, но позже потребуется пересадка в более крупные контейнеры. Светлые пластиковые емкости предпочтительны для балконов выше первого этажа, чтобы избежать перегрузки конструкции. Место должно быть солнечным, желательно с южной стороны, без сквозняков.

При посадке саженец вымачивается в растворе корневина, корни расправляются, а корневая шейка размещается на уровне земли. Почва обильно поливается и мульчируется. Регулярный полив необходим каждые 5 дней, а в жару — чаще. Для поддержания влажности можно использовать гидрогель. Подкормка растений проводится со второго года, применяются азотные и калийно-фосфорные удобрения в сокращенных дозах.

Для формирования и укрепления дерева проводится обрезка. В первый год ветви укорачиваются на две почки, в последующие — осуществляется прищипка. Зимой в холодных регионах деревья рекомендуется переносить в защищенные помещения, а при невозможности этого — закапывать контейнеры в землю и укрывать растения.

Карликовые деревья — отличное решение для тех, кто хочет выращивать фрукты в городских условиях. При соблюдении рекомендаций эти миниатюрные деревья радуют стабильным урожаем и легкостью ухода.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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