Как спасти плодовые деревья от гибели: дупла и их лечение

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Появление открытых ран на стволах и скелетных ветвях плодовых деревьев ослабляет их, создавая условия для паразитирования грибов и бактерий. Эти микроорганизмы могут вызывать гниение древесины, что приводит к образованию дупел.

Фото: treeoftheyear.org by Rafal Godek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дупло

Если не предпринять меры, такие дупла ослабляют деревья, снижая их устойчивость к ветрам и увеличивая риск поломки под тяжестью плодов. Лечение дупел может значительно продлить жизнь деревьев.

Процесс восстановления поврежденной области включает несколько этапов. В первую очередь необходимо очистить дупло от отмершей древесины, затем обработать его внутреннюю поверхность фунгицидом.

Далее следует заполнить дупло мелким щебнем или битым кирпичом, а затем заделать его цементным раствором. Важно учитывать, что заделка дупел лучше всего проводить с середины осени в теплую и сухую погоду, когда у деревьев снижаются обменные процессы.

Пломбирование следует завершить до наступления холодов, чтобы материал успел просохнуть. Весной проводить такую работу нежелательно, поскольку недостаточно затвердевшие материалы могут повредиться из-за роста древесины.

В случае острого повреждения, если дупло обнаружено весной, стоит провести первичную очистку и дезинфекцию, а окончательное пломбирование перенести на осень.

Важно помнить, что открытые дупла не следует оставлять без внимания. Для их заделки необходимо создать условия для высыхания внутренних стенок дупла и провести дезинфекцию 3% раствором медного купороса.

Заполнение дупел может осуществляться с использованием разнообразных строительных смесей, но при этом следует учитывать морозостойкость материалов. При наличии больших дупел, заполнение должно проводиться поэтапно.

Применение полиэтиленового бинта из черной пленки может помочь в лучшем заживлении раны, создавая условия для активного деления клеток. Если не устранить причины появления дупел, таких как механические повреждения или неправильная обрезка, восстановить здоровье деревьев будет сложнее.

Уточнения

Дупло́ — частично закрытая полость в стволе или ветви дерева, сформировавшаяся естественным путём.

