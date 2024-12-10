Как добиться крупного лука: норму высева на вашем участке

Лук является одним из самых популярных овощей на кухне, благодаря своей универсальности и богатству витаминов. Этот овощ легко найти на огородах и дачных участках, что подчеркивает его популярность среди дачников. Существует множество схем посадки лука, которые помогут получить хороший урожай.
При выборе схемы посадки лука учитываются различные факторы, такие как тип семенного материала (чернушка или севок), цели выращивания (зеленое перо или луковицы), а также сорта и особенности самого растения. Например, лук можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах, а сроки посадки могут быть весной или осенью.
Существуют различные способы посадки лука. При использовании семян чернушки семена размещают в рядках на глубину 1,5-2 см с интервалом 10-12 см. Чтобы не загустить посадки, можно применять мел или песок для лучшего распределения семян. При подзимнем посеве рекомендуется увеличить норму высева на 15-20%.
Что касается лука-севка, то его размеры определяют плотность посадки. Для мелкой фракции (овсюжка) расстояние между луковичками должно составлять 4-5 см, в то время как для более крупных сортов (севок) — 6-7 см.
Также имеется возможность использования нестандартных методов, таких как китайский и мостовой способы посадки, которые позволяют экономить пространство и получать хороший урожай.
Лук-порей и лук-шалот также требуют особого подхода. Порей чаще всего высаживается рассадным способом с учетом рекомендуемых интервалов между растениями. Шалот, обладая уникальными свойствами, требует более тщательного контроля за густотой посадки.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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