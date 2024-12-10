Как добиться крупного лука: норму высева на вашем участке

Лук является одним из самых популярных овощей на кухне, благодаря своей универсальности и богатству витаминов. Этот овощ легко найти на огородах и дачных участках, что подчеркивает его популярность среди дачников. Существует множество схем посадки лука, которые помогут получить хороший урожай.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лук

При выборе схемы посадки лука учитываются различные факторы, такие как тип семенного материала (чернушка или севок), цели выращивания (зеленое перо или луковицы), а также сорта и особенности самого растения. Например, лук можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах, а сроки посадки могут быть весной или осенью.

Существуют различные способы посадки лука. При использовании семян чернушки семена размещают в рядках на глубину 1,5-2 см с интервалом 10-12 см. Чтобы не загустить посадки, можно применять мел или песок для лучшего распределения семян. При подзимнем посеве рекомендуется увеличить норму высева на 15-20%.

Что касается лука-севка, то его размеры определяют плотность посадки. Для мелкой фракции (овсюжка) расстояние между луковичками должно составлять 4-5 см, в то время как для более крупных сортов (севок) — 6-7 см.

Также имеется возможность использования нестандартных методов, таких как китайский и мостовой способы посадки, которые позволяют экономить пространство и получать хороший урожай.

Лук-порей и лук-шалот также требуют особого подхода. Порей чаще всего высаживается рассадным способом с учетом рекомендуемых интервалов между растениями. Шалот, обладая уникальными свойствами, требует более тщательного контроля за густотой посадки.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

