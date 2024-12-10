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Рекомендации по уходу за молодыми можжевельниками

2:37
Садоводство

Можжевельник — универсальное и полезное вечнозеленое растение, которое выделяет фитонциды, улучшая качество воздуха, укрепляя нервную систему и повышая настроение. Он легко адаптируется в саду, но особенно важен правильный уход в первый год после посадки.

Можжевельник
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Можжевельник

Выбор сорта

Перед покупкой можжевельника следует учитывать размер взрослого растения. Взрослые можжевельники плохо переносят пересадку, поэтому ошибка в выборе места может привести к сложностям. Например:

  • Казацкий "Тамарисцифолия': высота до 1 м, диаметр до 2 м.
  • Скальный "Мунглоу': высота до 6 м, диаметр до 2,5 м.
  • Обыкновенный "Сентинел': высота до 2 м, диаметр до 0,5 м.

Для живых изгородей подойдут высокорослые сорта, такие как китайский "Обелиск'. Для рокариев — компактные виды, например, горизонтальный "Андорра Компакт'. Можжевельники с сизо-голубой хвоей требуют защиты от весеннего солнца, а устойчивость к засухе характерна для обыкновенного и казацкого видов.

Посадка

Лучшее время — до наступления устойчивых холодов. Посадочная яма должна быть вдвое больше земляного кома. Для предотвращения застоя воды важно насыпать дренаж (щебень, керамзит) слоем 15-20 см. Почву для посадки можно обогатить торфом и доломитовой мукой (для кисловатой почвы). Корневая шейка должна оставаться на уровне грунта.

Уход в первый год

Полив. Первые 4 недели поливайте раз в 7-10 дней, затем раз в 20-30 дней.

Мульчирование. Используйте торф или компост для сохранения влаги.

Прополка. Сорняки препятствуют росту. Можно использовать агроволокно.

Подготовка к зиме. Молодые растения требуют укрытия. Используйте лапник или нетканые материалы с каркасом для защиты от солнечных ожогов, ветра и тяжелого снега.

Зимние риски

Солнечные ожоги. Защита — чехлы из нетканого материала.

Иссушение хвои. Решение — снегозадержание и мульчирование.

Разлом ветвей. Связывание побегов и прочные укрытия.

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит можжевельнику комфортное развитие, а в будущем — минимальный уход.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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