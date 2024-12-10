Рекомендации по уходу за молодыми можжевельниками

Можжевельник — универсальное и полезное вечнозеленое растение, которое выделяет фитонциды, улучшая качество воздуха, укрепляя нервную систему и повышая настроение. Он легко адаптируется в саду, но особенно важен правильный уход в первый год после посадки.
Перед покупкой можжевельника следует учитывать размер взрослого растения. Взрослые можжевельники плохо переносят пересадку, поэтому ошибка в выборе места может привести к сложностям. Например:
Для живых изгородей подойдут высокорослые сорта, такие как китайский "Обелиск'. Для рокариев — компактные виды, например, горизонтальный "Андорра Компакт'. Можжевельники с сизо-голубой хвоей требуют защиты от весеннего солнца, а устойчивость к засухе характерна для обыкновенного и казацкого видов.
Лучшее время — до наступления устойчивых холодов. Посадочная яма должна быть вдвое больше земляного кома. Для предотвращения застоя воды важно насыпать дренаж (щебень, керамзит) слоем 15-20 см. Почву для посадки можно обогатить торфом и доломитовой мукой (для кисловатой почвы). Корневая шейка должна оставаться на уровне грунта.
Полив. Первые 4 недели поливайте раз в 7-10 дней, затем раз в 20-30 дней.
Мульчирование. Используйте торф или компост для сохранения влаги.
Прополка. Сорняки препятствуют росту. Можно использовать агроволокно.
Подготовка к зиме. Молодые растения требуют укрытия. Используйте лапник или нетканые материалы с каркасом для защиты от солнечных ожогов, ветра и тяжелого снега.
Солнечные ожоги. Защита — чехлы из нетканого материала.
Иссушение хвои. Решение — снегозадержание и мульчирование.
Разлом ветвей. Связывание побегов и прочные укрытия.
Соблюдение этих рекомендаций обеспечит можжевельнику комфортное развитие, а в будущем — минимальный уход.
Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.