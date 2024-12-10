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Самостоятельное грибоводство: советы по выращиванию шампиньонов

2:09
Садоводство

Выращивание шампиньонов в домашних условиях становится все более популярным занятием, доступным каждому желающему. Для успешного культивирования этих грибов важно обратить внимание на выбор места, подготовку субстрата и поддержание оптимальных условий для роста.

Шампиньоны
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Шампиньоны

Первым шагом является выбор грибницы, или мицелия, который стоит приобретать у проверенных поставщиков. Существует три типа мицелия: с белыми, кремовыми и коричневыми шляпками.

Белые и кремовые шампиньоны обладают высокой урожайностью, тогда как коричневые лучше переносят колебания температуры и влажности, что делает их идеальными для новичков. Кроме того, мицелий можно собрать самостоятельно из природных грибов, однако важно знать, как отличать здоровые грибницы.

Место для выращивания должно быть закрытым и просторным, чтобы обеспечить необходимые условия для грибов. Идеальная площадь составляет от трех квадратных метров. Важно, чтобы пространство имело хорошую циркуляцию воздуха и возможность контроля температуры и влажности.

Для этого рекомендуется использовать электронные приборы. К помещению следует предъявлять требования по материалу: пол должен быть бетонным и устойчивым к химической обработке.

Для подготовки субстрата рекомендуется использовать солому, навоз, мочевину, суперфосфат, гипс и мел. Все ингредиенты следует тщательно смешать и компостировать в проветриваемом месте. Готовый субстрат должен быть рыхлым и иметь равномерный темно-коричневый цвет, без посторонних запахов.

При высеве мицелия на подготовленный субстрат важно поддерживать высокую влажность и температуру. Первые грибы могут появиться через два месяца после посева. Важно собирать урожай вовремя, чтобы избежать перерастания грибов. После каждого цикла выращивания необходимо дезинфицировать помещение, что обеспечивает здоровье будущих грибов.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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