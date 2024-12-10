Секреты ухода за хедерой: от пересадки до обрезки

Комнатный плющ, или хедера, представляет собой вечнозеленую лиану, способную украсить любой интерьер. Растение не ядовито (за исключением ягод) и отличается неприхотливостью, что делает его популярным среди начинающих цветоводов.
Основные аспекты ухода:
Освещение. Полутень и рассеянный свет подходят хедере лучше всего. Зимой растение можно разместить на южной стороне, летом — на восточной или западной. Пестролистные сорта нуждаются в большем освещении, чтобы сохранить насыщенность окраски.
Температура. Летом оптимальная температура составляет 21-25°C. Зимой допускается снижение до 12°C.
Полив и увлажнение. Умеренный полив мягкой водой — залог здоровья растения. Сухость воздуха компенсируется регулярным опрыскиванием, особенно зимой. Листья необходимо мыть от пыли каждые две недели.
Почва и контейнер. Подойдет универсальная почвосмесь с дренажным слоем. Горшок лучше выбирать неглубокий, так как корни плюща растут горизонтально.
Подкормка. Летом удобрения вносятся дважды в месяц, зимой — раз в месяц. Избыток азота может негативно повлиять на окраску листвы.
Пересадка. Молодые растения пересаживаются ежегодно, более зрелые — раз в 2-3 года. Для старых экземпляров обновляют только верхний слой почвы.
Обрезка и размножение. Лиана обрезается для формирования пышной кроны. Размножение осуществляется черенками или отводками.
Хедера чувствительна к условиям содержания. Недостаток света, перелив, пересыхание почвы или атака вредителей могут вызвать проблемы с листвой и ростом.
Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.