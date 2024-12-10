Секреты ухода за хедерой: от пересадки до обрезки

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатный плющ, или хедера, представляет собой вечнозеленую лиану, способную украсить любой интерьер. Растение не ядовито (за исключением ягод) и отличается неприхотливостью, что делает его популярным среди начинающих цветоводов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedera_helix_%27Golden_Curl%27_Bluszcz_pospolity_2019-09-15_01.jpg by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плющ

Основные аспекты ухода:

Освещение. Полутень и рассеянный свет подходят хедере лучше всего. Зимой растение можно разместить на южной стороне, летом — на восточной или западной. Пестролистные сорта нуждаются в большем освещении, чтобы сохранить насыщенность окраски.

Температура. Летом оптимальная температура составляет 21-25°C. Зимой допускается снижение до 12°C.

Полив и увлажнение. Умеренный полив мягкой водой — залог здоровья растения. Сухость воздуха компенсируется регулярным опрыскиванием, особенно зимой. Листья необходимо мыть от пыли каждые две недели.

Почва и контейнер. Подойдет универсальная почвосмесь с дренажным слоем. Горшок лучше выбирать неглубокий, так как корни плюща растут горизонтально.

Подкормка. Летом удобрения вносятся дважды в месяц, зимой — раз в месяц. Избыток азота может негативно повлиять на окраску листвы.

Пересадка. Молодые растения пересаживаются ежегодно, более зрелые — раз в 2-3 года. Для старых экземпляров обновляют только верхний слой почвы.

Обрезка и размножение. Лиана обрезается для формирования пышной кроны. Размножение осуществляется черенками или отводками.

Хедера чувствительна к условиям содержания. Недостаток света, перелив, пересыхание почвы или атака вредителей могут вызвать проблемы с листвой и ростом.

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).

