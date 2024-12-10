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Как сделать крыжовник сладким и крупным: уникальный способ

1:24
Садоводство

Крыжовник выделяется среди ягодных культур благодаря своему уникальному вкусу. Уход за кустами этой культуры требует особого внимания, так как крыжовник нуждается в качественном питании для формирования хорошего урожая. Об этом напоминает эксперт и агроном Анастасия Коврижных.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Чтобы повысить урожайность крыжовника, можно использовать доступное удобрение. Один из простых способов значительно увеличить количество ягод заключается в применении кальциевой селитры.

Достаточно взять одну ложку этого удобрения и равномерно посыпать под кустом. После этого рекомендуется провести полив, а затем добавить слой мульчи. Такой подход способствует развитию кустов и формированию крупных и сладких ягод.

Важно отметить, что данный метод подходит именно для крыжовника и не рекомендуется для других ягодных культур, таких как смородина. Поэтому следует учитывать особенности каждой культуры при выборе способа подкормки.

Правильный уход и внимание к питанию растений помогут обеспечить богатый урожай, что делает крыжовник привлекательным выбором для садоводов. Применение кальциевой селитры может стать отличным решением для тех, кто стремится получить крупные и сладкие ягоды с минимальными усилиями.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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