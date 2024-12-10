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Простой способ защитить растения: дезинфекция поликарбонатной теплицы

Садоводство

Влажная среда внутри парника или теплицы создает идеальные условия не только для роста растений, но и для развития различных микроорганизмов, грибков и насекомых. Регулярное обеззараживание является необходимым условием для поддержания здоровья растений.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Описаны основные этапы обработки поликарбонатной теплицы, а также рекомендации по выбору безопасных дезинфицирующих средств.

Обработку теплицы рекомендуется проводить 1-2 раза в год, что способствует созданию безопасной среды для растений. Осенняя дезинфекция включает несколько ключевых шагов: очистка от листвы и мусора, обработка мыльным раствором, дезинфекция внутренних конструкций и грунта, а также окуривание теплицы.

Для весенней обработки используется дезинфекция почвы с применением биопрепаратов, таких как фитоспорин или триходермин. Эти средства помогают закрепить достигнутый результат и обеспечивают профилактику болезней.

Перед дезинфекцией почвы необходимо удалить остатки растений и мусор. После этого поликарбонатные листы и каркас обрабатываются мыльным раствором с использованием мягких материалов, чтобы избежать повреждений.

Важно также уделить внимание инвентарю и содержимому теплицы, очищая пластиковые предметы 5% раствором купороса или кипятком для других материалов.

Для дезинфекции грунта осенью можно использовать различные химические растворы, такие как медный купорос или хлорная известь. Альтернативой является применение серной шашки, которая эффективно очищает как почву, так и внутренние поверхности теплицы, убивая споры грибков и вредителей.

При окуривании теплицы серными шашками важно соблюдать правила безопасности: герметизация теплицы, использование защитной одежды и корректное размещение шашек. Обработка должна проводиться при температуре 10-15 °C осенью, после сбора урожая.

Таким образом, регулярное обеззараживание парника обеспечивает защиту растений от болезней и паразитов, что в итоге способствует получению богатого и здорового урожая в новом сезоне.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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