Ели и сосны в горшках: как продлить жизнь вашим новогодним растениям

Хвойные растения, такие как ели и сосны, становятся популярным выбором для празднования Нового года и Рождества благодаря своему вечнозеленому виду. Чтобы сохранить эти растения до весны, следует учесть несколько важных моментов.

При выборе почвы необходимо учитывать объем горшка, температурный режим и уровень влажности. Если почва в горшке пересохла, растение нужно сразу полить.

В случае недостатка объема горшка рекомендуется перевалка, при которой следует быть осторожным с корнями, удаляя поврежденные участки.

Оптимальная почва для хвойных — слабокислая, которую можно подготовить, смешав торф, песок, мох и дерновую землю.

Для содержания хвойных в помещении лучше выбирать прохладные места с температурой от 0 до +10 градусов.

Прямые солнечные лучи могут навредить растениям, поэтому их нужно изолировать от других культур, чтобы предотвратить инфекции.

Полив следует осуществлять умеренно, используя мягкую воду, а опрыскивания помогут повысить влажность и предотвратить появление вредителей.

Идеальное время для пересадки хвойных растений в открытый грунт — с апреля по май. Перед посадкой необходимо подготовить место, очистив его от сорняков.

Ямы для посадки следует выкопать с учетом расстояния между саженцами от 0,8 до 1,5 метров.

Важно укладывать дренаж на дно ямы и поливать её перед посадкой. Заглубление корневой шейки при посадке недопустимо.

После пересадки хвойные растения требуют регулярного полива с использованием корнестимуляторов и мульчирования хвойным опадом.