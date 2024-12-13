Кожура цитрусовых: натуральное средство против вредителей

Кожура цитрусовых, таких как апельсины, мандарины и грейпфруты, имеет множество полезных свойств для сада и огорода. Она служит натуральным удобрением, средством борьбы с вредителями и для приготовления компоста.

В корках содержатся важные элементы, такие как калий, кальций и фосфор, что делает их отличной альтернативой минеральным удобрениям.

Высушенные шкурки легко перерабатываются: их можно сушить на батарее или при комнатной температуре, а затем измельчить в блендере. Хранить полученную муку лучше в плотно закрытой посуде для сохранения эфирных масел.

Сушеные корки можно заваривать: на одну часть муки берут две части воды, настаивают 24 часа и поливают растения. Оставшуюся массу используют в компостной куче или для борьбы с муравьями.

Кожура также помогает в борьбе с вредителями. Для борьбы с тлей и трипсами готовится настой из корок, который разбавляется водой и настаивается несколько дней.

Запах цитрусовых эффективно отпугивает насекомых, поэтому корки можно раскладывать вокруг кустов и деревьев.

При использовании корок в компосте важно соблюдать правильные пропорции, однако в случае вермикомпоста от корок лучше отказаться, так как черви их не любят.

Таким образом, применение кожуры цитрусовых в саду и огороде открывает новые возможности для экологичного ведения сельского хозяйства.