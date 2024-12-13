Секреты ухода за патиссонами: как получить богатый урожай

Патиссоны становятся все более популярными для консервации благодаря своему необычному виду, небольшим размерам и плотной мякоти. Выращивание этих овощей в Подмосковье требует особого подхода, но может стать увлекательным занятием.

Для успешного роста рекомендуются раннеспелые сорта патиссонов, такие как "Зонтик", "Солнечный зайчик F1", "Чебурашка" и "Малахит".

Семена можно собирать самостоятельно или приобретать в магазинах. Перед посадкой их необходимо дезинфицировать и замочить.

Подготовка почвы — ключевой этап. Патиссоны предпочитают легкие, суглинистые почвы с нейтральным pH. Посадку осуществляют семенным или рассадным методом с середины мая.

Регулярный полив, особенно в период формирования плодов, и подкормка дважды за сезон — необходимые условия для роста.

Патиссоны требуют защиты от заболеваний и вредителей. Для профилактики грибковых болезней используют фунгициды, а для борьбы с вредителями — мыльные растворы.

Уборку проводят в конце августа или начале сентября, выбирая плоды с восковым оттенком кожицы. Правильное хранение позволяет сохранить свежесть овощей до 10 дней.

Патиссоны легко вырастить, и они прекрасно подходят для консервации и горячих блюд, что делает их отличным дополнением к дачному участку.