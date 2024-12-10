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Декоративная капуста: украшение сада до самой осени

2:24
Садоводство

Декоративная капуста представляет собой удивительное растение, способное преобразить любой дачный участок. При правильном выборе сортов и уходе, это растение может служить великолепным украшением.

Декоративная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Nankou Oronain (as36…, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Декоративная капуста

Она не требует сложного ухода, что делает её идеальной для садоводов, стремящихся к оригинальности и красоте в своих клумбах. Цветение декоративной капусты происходит в июне-июле, наполняя приусадебный участок яркими красками и создавая атмосферу сказки.

Одним из главных преимуществ декоративной капусты является её устойчивость к холодам. Она сохраняет свою красоту до поздней осени, когда другие растения теряют свои листья.

С наступлением холодов оттенки листьев становятся более насыщенными и яркими. Для создания необычных клумб часто используется различные сорта этого растения, что позволяет создать удивительные узоры и композиции.

Существует множество сортов декоративной капусты, которые были завезены из Японии и Северной Америки. Каждый сорт отличается своей уникальностью. Некоторые сорта имитируют цветки розы, другие имеют формы, напоминающие кружева. Выбор сорта зависит от предпочтений садовода.

Например, сорт "Нагоя" выделяется яркими бордовыми и малиновыми оттенками, а "Санрайз F1" образует кремовые розетки во время цветения. Более выразительным цветником можно сделать с помощью сорта "Пурпурный голубь", а нежные оттенки в оформлении создаст "Розовая цапля".

Выращивание декоративной капусты не требует специфического ухода. Необходимы лишь регулярные поливы и рыхление почвы. Рассаду лучше всего выращивать в небольших парниках при температуре 12-16 градусов.

Оптимальные сроки посева — март и апрель. При высаживании рассады важно выбирать солнечные участки с богатой гумусом почвой. Удобно проводить посадку в пасмурную погоду или при заходе солнца.

Таким образом, декоративная капуста — это не только красивое, но и неприхотливое растение, способное украсить любой участок и радовать глаз до поздней осени.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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