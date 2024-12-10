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Малина без червячков: 8 простых советов для садоводов

3:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — это одна из самых любимых ягод, которую многие садоводы выращивают на своих участках. Однако, к сожалению, нередко можно столкнуться с проблемой «червивой» малины, которая лишает нас удовольствия от сбора урожая и наслаждения вкусом свежих ягод.

Куст малины
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куст малины

Выбор правильного сорта

Первый шаг к получению качественного урожая — это выбор подходящего сорта малины. Некоторые сорта более устойчивы к вредителям и болезням. Изучите информацию о различных сортах и выберите те, которые проявляют более высокую устойчивость к признакам поражения вредителями.

Севооборот и организация пространства

Производите севооборот в своем саду. Не стоит сажать малину на одном месте несколько лет подряд. Изменяя место ее посадки, вы снизите риск накопления паразитов и болезнетворных организмов в почве. Чередуйте малину с другими культурами, такими как бобовые или озимые зерновые, которые могут улучшить состояние почвы.

Правильный уход за растениями

Обеспечьте своей малине надлежащий уход. Регулярно поливайте, пропалывайте и выполняйте обрезку кустов, чтобы они могли лучше развиваться и получать достаточное количество света. Здоровые растения менее подвержены нападению вредителей. Обрезка также помогает обеспечить хорошую вентиляцию, что снижает риск заболеваний.

Проверка на наличие вредителей

Регулярно осматривайте кусты на наличие вредителей, таких как малиновый жучок и тля. Если вы заметили их присутствие, используйте природные методы борьбы, такие как инсектицидные мыла или настои чеснока. Профилактика важна для обеспечения здоровья малиновых кустов.

Защита от вредителей

Используйте различные ловушки для контроля популяций вредителей. Установите жёлтые липкие ловушки, которые помогут привлечь и поймать тлю и других насекомых. Также рассмотрите использование специальной сетки для защиты ягод от птиц и насекомых.

Соблюдение сроков сбора урожая

Убедитесь, что собираете ягоды в оптимальное время. Появление червивости может быть связано с тем, что ягоды остаются на кустах слишком долго и начинают перезревать. Собирайте малины два-три раза в неделю, чтобы избежать перезревания и предотвращения повреждений от насекомых.

Профилактика заболеваний

Проводите профилактику грибковых заболеваний с помощью фунгицидов, если это необходимо. Некоторые заболевания могут приводить к ослаблению растения, делая его более уязвимым к атакам вредителей.

Соблюдение санитарии

После сбора ягод обязательно очищайте участок от опавших ягод и растительности, так как это может стать источником распространения болезней и вредителей. Регулярная уборка поможет снизить риск заражения кустов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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