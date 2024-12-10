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Способы пересадки больного растения

2:05
Садоводство

Пересадка комнатных цветов — важная процедура, от которой зависит здоровье и развитие растений. При этом необходимо учитывать сроки пересадки, выбор горшка, приготовление грунта и соблюдение рекомендаций по проведению самой процедуры. Правильная пересадка обеспечит растениям возможность адаптироваться и развиваться в новом пространстве.

Фикус Бенджамина
Фото: commons.wikimedia.org by Anish nellickal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фикус Бенджамина

Согласно общепринятому мнению, пересадку лучше всего проводить весной или летом, однако в некоторых случаях это можно сделать и зимой. Пересадка может понадобиться в таких ситуациях, как болезнь растения, наличие вредителей, повреждение горшка, а также при покупке нового цветка, когда растение требуется адаптировать к новым условиям.

Кроме того, пересадка становится необходимой, если растение переросло горшок или почва в горшке истощена.

При пересадке важно действовать аккуратно, особенно если растение болеет. В случае гнили корней необходимо удалить поврежденные участки, а затем пересадить растение в свежий грунт с хорошим дренажом.

Старый горшок следует тщательно вымыть, чтобы предотвратить повторное заражение. Корни лучше подержать в растворе марганцовки перед пересадкой, а места срезов посыпать древесным углем.

При пересадке крупного растения может потребоваться помощь, так как такие цветы требуют больше усилий для перемещения. Если растение необходимо пересадить в новый горшок, рекомендуется использовать метод перевалки, чтобы минимально травмировать корни.

При этом важно следить за уровнем посадки — растение должно находиться на том же уровне, на котором оно росло в старом горшке.

Выбор горшка также играет важную роль: емкость должна быть на 2-3 см больше предыдущей, чтобы корни могли свободно развиваться. Подбор грунта следует осуществлять с учетом предпочтений конкретного растения, так как различные виды имеют разные требования к составу почвы.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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