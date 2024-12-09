Чем подкормить растения в зимнем огороде?

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для того, чтобы растения в зимнем огороде хорошо росли, необходимо периодически их подкармливать. Какие варианты подкормок возможны.

Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner Рассада томатов

Пролонгированные удобрения.

Именно этот вариант используется в зимнем огороде чаще всего. Можно применять как комплексные минеральные удобрения, так и полностью органические.

Подкормку делают по инструкции производителя во время пересадки растения на постоянное место. Такой подкормки обычно хватает на несколько недель. А когда начнётся период плодоношения, потребуются дополнительные подкормки.

Комплексные минеральные удобрения.

Это тоже довольно простой вариант подкормки. Первый раз её делают, когда у томата, перца, баклажана и огурца появляются 3-4 настоящих листа. В этот период стоит выбирать удобрения с равнозначной формулой азота, фосфора и калия, например, NPK 18-18-18 или 20-20-20. Дозировку, указанную в инструкции, нужно обязательно снизить в 2-3 раза, а подкормку проводить по влажному грунту.

Когда растения начнут массово цвести и плодоносить необходимо больше калия, поэтому можно применять удобрения с повышенным содержанием этого макроэлемента, например, комплексы с формулой NPK 3-11-35, 7-12-36 или их аналоги.

Подкормки лучше проводить с поливом, так растение усваивает наибольший объём питания.

Важно: дозировку удобрений всегда лучше понизить, чтобы не получить переизбытка.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.



Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей.

