Как правильно поливать цветы, чтобы они оставались здоровыми

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже при должном уходе комнатные растения могут погибнуть. Причиной часто становятся ошибки, связанные с неправильным поливом, которые цветоводы допускают из-за незнания или невнимательности.

Фото: commons.wikimedia.org by Ks.mini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бальзамин

Полив по расписанию. Частота полива зависит от множества факторов, включая освещенность, температуру, влажность воздуха и особенности растения. Увлажнение почвы по строгому графику может нанести вред. Перед поливом стоит проверять состояние почвы.

Для неглубоких горшков это можно сделать пальцем, а для глубоких — деревянной палочкой, опустив её до дна. Если палочка влажная, полив пока не требуется.

Излишний полив. Чрезмерное увлажнение почвы приводит к пожелтению листьев и гниению корней. Проверка влажности грунта помогает избежать этой распространенной ошибки.

Недостаточный полив. Недостаток влаги проявляется в виде коричневых пятен на листьях и сухих корней. Также растение может выглядеть увядшим. Для предотвращения этой проблемы важно убедиться, что горшок оснащен дренажным отверстием, через которое лишняя вода сможет вытекать.

Полив в одном месте. Чтобы все корни растения получали влагу, воду нужно равномерно распределять по всей поверхности грунта. Полив только в одной точке приводит к неравномерному увлажнению и отмиранию отдельных корней. Правильный полив должен продолжаться до тех пор, пока вода не начнет вытекать через дренаж.

Регулярное внимание к этим деталям помогает поддерживать здоровье комнатных растений и продлить их жизнь.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

