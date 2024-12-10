Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем вам субсидии — Мексике и Канаде предложили стать американскими штатами
Первые симптомы простуды, которые все игнорируют
Президент ФИБА сообщил, сколько ещё нужно ждать допуска России к официальным турнирам
Древний ритуальный зал: что нашли в глубинах Манотской пещеры?
Китайские машины на распродаже предлагают через маркетплейс
Необычный холодильник дачника: что же там хранится?
Оригинальный шоколадный мусс — готовится проще простого из батончиков Mars
Ошибки, которые делают вашу маленькую квартиру ещё меньше
«Аэрофлот» поделился востребованными москвичами направлениями на новогодние праздники

Как правильно поливать цветы, чтобы они оставались здоровыми

1:46
Садоводство

Даже при должном уходе комнатные растения могут погибнуть. Причиной часто становятся ошибки, связанные с неправильным поливом, которые цветоводы допускают из-за незнания или невнимательности.

Бальзамин
Фото: commons.wikimedia.org by Ks.mini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бальзамин

Полив по расписанию. Частота полива зависит от множества факторов, включая освещенность, температуру, влажность воздуха и особенности растения. Увлажнение почвы по строгому графику может нанести вред. Перед поливом стоит проверять состояние почвы.

Для неглубоких горшков это можно сделать пальцем, а для глубоких — деревянной палочкой, опустив её до дна. Если палочка влажная, полив пока не требуется.

Излишний полив. Чрезмерное увлажнение почвы приводит к пожелтению листьев и гниению корней. Проверка влажности грунта помогает избежать этой распространенной ошибки.

Недостаточный полив. Недостаток влаги проявляется в виде коричневых пятен на листьях и сухих корней. Также растение может выглядеть увядшим. Для предотвращения этой проблемы важно убедиться, что горшок оснащен дренажным отверстием, через которое лишняя вода сможет вытекать.

Полив в одном месте. Чтобы все корни растения получали влагу, воду нужно равномерно распределять по всей поверхности грунта. Полив только в одной точке приводит к неравномерному увлажнению и отмиранию отдельных корней. Правильный полив должен продолжаться до тех пор, пока вода не начнет вытекать через дренаж.

Регулярное внимание к этим деталям помогает поддерживать здоровье комнатных растений и продлить их жизнь.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса
Наука и техника
В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Мясо может быть опасно: каковы последствия потребления
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Какие корнишоны выбрать для теплицы и открытого грунта
Новый чип от Google смог исправить ошибку квантовых компьютеров
Минимум 135 рублей за пачку: что ждёт курильщиков в 2025 году?
Международные круизные лайнеры пока не возвращаются в Россию
В последних матчах РПЛ Зенит стабильно преследуют неудачи, и на это есть две причины
В США дали оценку словам премьера Израиля о роли Тель-Авива в ситуации в Сирии
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Как тягач Navio L5 решит проблему нехватки водителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.