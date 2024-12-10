Какие корнишоны выбрать для теплицы и открытого грунта

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Корнишоны представляют собой небольшие огурцы длиной 3-9 см, популярные в маринованном виде благодаря хрустящей мякоти и пикантному вкусу. Их выращивание началось во Франции, затем распространилось в другие регионы. Часто ошибочно считают, что любой недозрелый огурец — это корнишон, однако это отдельный сорт с уникальной структурой и составом.

Фото: commons.wikimedia.org by US Embassy Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маринованные огурцы

Наибольшую популярность завоевали гибридные сорта. Среди них выделяется "Парижский корнишон", созданный французскими селекционерами. Этот сорт характеризуется урожайностью до 5 кг/м², устойчивостью к болезням и жаре, но требует регулярного сбора плодов и привлечения насекомых-опылителей.

Скороспелый гибрид "Примадонна F1", выведенный в Москве, обеспечивает урожай до 28 кг/м² за 35-45 дней. К достоинствам сорта относят самоопыление, устойчивость к инфекциям и перепадам температуры, однако кусты плохо переносят ветреную погоду.

Гибрид "Мэлс F1" отличается высокой урожайностью (до 40 кг/м²) и скороспелостью — плоды появляются через 36 дней. Сорт самопыляемый, устойчив к заболеваниям и подходит для закрытого грунта.

Гибриды "Патти F1" и "Микрон F1" универсальны, с хорошими товарными характеристиками. Первый сорт выделяется сладковатым вкусом, а второй — способностью плодов сохранять форму при несвоевременном сборе.

Сорт "Мадам F1" предназначен для открытого грунта. Небольшие плоды идеальны для маринования благодаря тонкой шкурке. Гибрид требует регулярного ухода.

"Дружная семейка F1" рекомендована для теплиц и открытых участков с теплым климатом. Урожайность достигает 3,5 кг/м², а аромат и внешний вид привлекают огородников.

Каждый из гибридов имеет свои особенности и преимущества. Успешное выращивание требует соблюдения агротехнических норм и регулярного ухода за растениями.

Уточнения

Корнишо́н (от фр. cornichon) — название нескольких групп мелкоплодных сортов растений вида огурец посевной.

