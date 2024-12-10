Красивое и неприхотливое растение для вашего сада. Советы, как вырастить красный амарант

Обеспечьте хорошо дренированную почву, обогащенную органическими веществами. Амарант хорошо себя чувствует в условиях слабокислой или нейтральной почвы.
Высаживайте семена прямо в сад после последних заморозков. Амарант предпочитает теплые температуры, поэтому дождитесь, пока почва прогреется.
Сейте семена прямо в почву. Распределите семена в соответствии с рекомендациями на пакете с семенами.
Поддерживайте почву постоянно влажной, но не переувлажненной. После укоренения амарант умеренно устойчив к засухе.
Выберите солнечное место для своего амаранта. Он хорошо растет на ярком солнце, получая не менее 6-8 часов солнечного света ежедневно.
Когда саженцы подрастут, проредите их, чтобы обеспечить правильное расстояние. Это помогает предотвратить скученность и обеспечивает здоровый рост.
Амарант не слишком требователен, но вы можете применять сбалансированное удобрение в течение вегетационного периода, чтобы стимулировать устойчивый рост.
По мере того, как цветы увядают, развиваются семена. Дайте семенным головкам высохнуть на растении, затем соберите их для будущей посадки.
Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος — неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.