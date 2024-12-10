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Красивое и неприхотливое растение для вашего сада. Советы, как вырастить красный амарант

1:30
Садоводство

Подготовка почвы

Обеспечьте хорошо дренированную почву, обогащенную органическими веществами. Амарант хорошо себя чувствует в условиях слабокислой или нейтральной почвы.

Амарант
Фото: commons.wikimedia.org by Tubifex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Амарант

Время посадки

Высаживайте семена прямо в сад после последних заморозков. Амарант предпочитает теплые температуры, поэтому дождитесь, пока почва прогреется.

Посев семян

Сейте семена прямо в почву. Распределите семена в соответствии с рекомендациями на пакете с семенами.

Полив

Поддерживайте почву постоянно влажной, но не переувлажненной. После укоренения амарант умеренно устойчив к засухе.

Требования к солнечному свету

Выберите солнечное место для своего амаранта. Он хорошо растет на ярком солнце, получая не менее 6-8 часов солнечного света ежедневно.

Прореживание рассады

Когда саженцы подрастут, проредите их, чтобы обеспечить правильное расстояние. Это помогает предотвратить скученность и обеспечивает здоровый рост.

Удобрение

Амарант не слишком требователен, но вы можете применять сбалансированное удобрение в течение вегетационного периода, чтобы стимулировать устойчивый рост.

Сбор семян

По мере того, как цветы увядают, развиваются семена. Дайте семенным головкам высохнуть на растении, затем соберите их для будущей посадки.

Уточнения

Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος — неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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