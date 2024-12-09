Топ 5 сортов гортензий

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эти сорта гортензий неприхотливы, очень красиво цветут и не требуют укрытия на зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Для создания изгороди подойдет сорт Лаймлайт, его высота может доходить до 2 м. Самые яркие красные сорта это Самарская, Лидия и Даймонд руж. Они вырастают не более 1,5 м. Малышка Бобо высота всего 60 см, но когда она цветёт, листьев практически не видно. Самые огромные соцветия, которые могут вырасти до 45 см, у сорта под названием Полярный мишка. К тому же это самый морозостойкий сорт. Если вы хотите вырастить гортензию как большое дерево, то выбирайте сорт Фантом Грандифлора. Его высота доходит до 2,5 м.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

