Топ 5 сортов гортензий
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Эти сорта гортензий неприхотливы, очень красиво цветут и не требуют укрытия на зиму.
Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия
- Для создания изгороди подойдет сорт Лаймлайт, его высота может доходить до 2 м.
- Самые яркие красные сорта это Самарская, Лидия и Даймонд руж. Они вырастают не более 1,5 м.
- Малышка Бобо высота всего 60 см, но когда она цветёт, листьев практически не видно.
- Самые огромные соцветия, которые могут вырасти до 45 см, у сорта под названием Полярный мишка. К тому же это самый морозостойкий сорт.
- Если вы хотите вырастить гортензию как большое дерево, то выбирайте сорт Фантом Грандифлора. Его высота доходит до 2,5 м.
Уточнения
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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