Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие корнишоны выбрать для теплицы и открытого грунта
Новый чип от Google смог исправить ошибку квантовых компьютеров
Минимум 135 рублей за пачку: что ждёт курильщиков в 2025 году?
Международные круизные лайнеры пока не возвращаются в Россию
В последних матчах РПЛ Зенит стабильно преследуют неудачи, и на это есть две причины
Как тягач Navio L5 решит проблему нехватки водителей
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Не стирайте шторы, пока не прочтёте это!
В Токио каждого туриста удивляет именно это

Устойчивость к времени: как надёжно сохранить чеснок до весны

3:48
Садоводство » Советы

Чеснок — не только популярная приправа на кухне, но и ценное лекарственное растение, обладающее множеством полезных свойств. Чтобы насладиться его свежестью и пользой в течение долгого времени, важно правильно сохранить чеснок до весны. 

Чеснок
Фото: Own work by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чеснок

Правильный сбор урожая

Первым шагом к успешному хранению чеснока является правильный сбор урожая. Чеснок нужно выкапывать в сухую погоду, когда верхние листья начинают желтеть и сохнуть. Прокапывание следует делать осторожно, чтобы не повредить головки. Собирать чеснок лучше в утренние часы, когда растению еще не жарко.

Подготовка чеснока к хранению

После сбора чеснок необходимо подготовить к хранению:

  • Сушка: убедитесь, что чеснок полностью просох. Для этого разложите его в тени на воздухе на несколько дней. Не сушите чеснок на прямом солнце, так как это может привести к потере вкусовых качеств и полезных свойств.
  • Обрезка: при удалении корней и лишних листьев, оставляйте длину стебля около 5-10 см. Это помогает чесноку дольше сохранять влагу.

Способы хранения чеснока

Существует несколько методов хранения чеснока, каждый из которых имеет свои преимущества:

Хранение в корзинах или ящиках

Чеснок можно сохранить в плетеных корзинах или деревянных ящиках. Главное — предусмотреть хорошую вентиляцию, чтобы головки не запаривались. Располагайте чеснок в один слой, чтобы избежать механических повреждений и гниения.

Хранение в бумажных мешках

Бумажные пакеты также отлично подходят для хранения чеснока. Они позволяют воздуху свободно циркулировать и предотвращают накопление влаги. Не забывайте периодически проверять чеснок на наличие повреждений или плесени.

Хранение в сухом песке

Еще один хороший способ — слой чеснока засыпать сухим песком в контейнер. Этот метод помогает поддерживать необходимую влажность и защищает головки от гниения.

Хранение в морозильной камере

Для длительного сохранения полезных свойств и свежести можно нарезать чеснок и заморозить его в контейнерах или пакетах. Несмотря на то, что его текстура может слегка измениться, большинство витаминов и минералов сохранится, и вы сможете использовать его в кулинарии.

Условия хранения

Важно помнить о температурных условиях хранения чеснока. Оптимальная температура — от 0°C до +5°C. Храните чеснок в темном, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Избегайте мест с высокой влажностью или прямыми солнечными лучами.

Полезные свойства чеснока

Чеснок славится своими многочисленными полезными свойствами:

  • Антимикробное действие: чеснок обладает мощными антимикробными свойствами, что делает его отличным средством для профилактики заболеваний.
  • Укрепление иммунной системы: регулярное употребление чеснока помогает повысить защитные функции организма.
  • Улучшение пищеварения: чеснок способствует улучшению пищеварительных процессов, что позитивно сказывается на общем состоянии здоровья.

Сохранение чеснока свежим до весны — это не только вопрос удобства, но и возможность наслаждаться его полезными свойствами в любой момент. Правильный сбор, подготовка и выбор метода хранения помогут сохранить не только товарный вид, но и все те ценные качества, которые делает чеснок незаменимым на нашей кухне. Следуя представленным рекомендациям, вы сможете наслаждаться свежим чесноком весь зимний период!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
В Токио каждого туриста удивляет именно это
Самая старая в мире птица готова стать матерью в 74 года
Санкции ударили по продажам валюты крупнейших экспортеров РФ
Как посадить и вырастить диморфотеку дома
Всё, что нужно знать о термальных источниках
Сделка века! В Болгарии продали полуразрушенный особняк за почти 2 миллиарда рублей
УАЗ ответил на критику владельцев новых внедорожников
Кто не дружит с холодом: породы собак, не терпящие зимний мороз
Готовим клубни картофеля к посадке: методы обработки для здоровья растений
Макароны с курицей и овощами на сковороде — части курочки и овощи можно брать любые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.