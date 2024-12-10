Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие корнишоны выбрать для теплицы и открытого грунта
Новый чип от Google смог исправить ошибку квантовых компьютеров
Минимум 135 рублей за пачку: что ждёт курильщиков в 2025 году?
Международные круизные лайнеры пока не возвращаются в Россию
В последних матчах РПЛ Зенит стабильно преследуют неудачи, и на это есть две причины
Как тягач Navio L5 решит проблему нехватки водителей
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Устойчивость к времени: как надёжно сохранить чеснок до весны
Не стирайте шторы, пока не прочтёте это!

Готовим клубни картофеля к посадке: методы обработки для здоровья растений

3:18
Садоводство » Овощи

Выращивание картофеля — один из самых популярных видов садоводства, который приносит выраженный урожай и радость на стол. Однако для получения ранних всходов и обильного урожая необходимо правильно подготовить клубни перед посадкой. 

Проросший картофель
Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Проросший картофель

Подготовка клубней

Перед началом обработки важно выбрать качественные клубни картофеля. Они должны быть здоровыми, без признаков гнили, механических повреждений или заболеваний. Оптимальный размер клубней — от среднего до крупного.

Проращивание

Первый шаг к успешной подготовке — проращивание клубней. За 2-4 недели до посадки разместите их в светлом и теплом месте. Это поможет клубням выработать глазки и подготовиться к прорастанию. Можно использовать ящики или картонные коробки, чтобы клубни не касались друг друга.

Обработка клубней перед посадкой

После проращивания клубни необходимо обработать специальными составами, которые защитят их от болезней и вредителей:

Фунгициды

Для защиты от грибковых заболеваний, таких как фитофтороз, рекомендуется обработать клубни фунгицидами. Применяемые препараты, такие как "Плантатор" или "Максим", помогут предотвратить гниение и обеспечат защиту на ранней стадии роста. Обработка проводится путем замачивания клубней в растворе согласно инструкции или опрыскивания клубней перед посадкой.

Настои растений

Натуральные средства также могут быть эффективны. Настой из чеснока, лука или древесной золы обладает антисептическими свойствами и может защитить клубни от болезней. Для этого на 1 литр воды берите 100 граммов резаного чеснока или лука и оставьте на 24 часа. Опустите клубни в настой, затем дайте им подсохнуть.

Марганцовка

Обработка раствором марганцовки (калием перманганат) также является популярным способом. Растворите 1 грамм марганцовки в 10 литрах воды и замочите клубни на 30 минут. Это поможет уничтожить многие болезнетворные бактерии и грибки на поверхности клубней.

Удобрения

Чтобы обеспечить клубни питательными веществами, можно обработать их растворами удобрений. Например, удобрение на основе гумата или комплексные минеральные удобрения, разведенные в воде, могут быть использованы для замачивания клубней перед посадкой. Это обеспечит быстрое усвоение питательных веществ в будущем.

Сухая обработка

Перед посадкой клубни можно также обрабатывать крупным песком или золой. Для этого обваляйте их в древесной золe после обработки фунгицидами. Это поможет предотвратить некоторые заболевания и сослужит добрую службу при длительном хранении.

Правильная обработка клубней картофеля перед посадкой — это залог получения всходов, устойчивых к болезням и с хорошими урожайными показателями. Применение фунгицидов, натуральных настоев, марганцовки и удобрений значительно повысит шансы на успешное возделывание. Начните готовить клубни заранее, и ваш картофельный урожай вас непременно порадует!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
В Токио каждого туриста удивляет именно это
Самая старая в мире птица готова стать матерью в 74 года
Санкции ударили по продажам валюты крупнейших экспортеров РФ
Как посадить и вырастить диморфотеку дома
Всё, что нужно знать о термальных источниках
Сделка века! В Болгарии продали полуразрушенный особняк за почти 2 миллиарда рублей
УАЗ ответил на критику владельцев новых внедорожников
Кто не дружит с холодом: породы собак, не терпящие зимний мороз
Готовим клубни картофеля к посадке: методы обработки для здоровья растений
Макароны с курицей и овощами на сковороде — части курочки и овощи можно брать любые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.