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Как посадить и вырастить диморфотеку дома

2:12
Садоводство

Диморфотека — это экзотическое растение, завоевавшее популярность среди дачников благодаря длительному цветению в течение всего лета. Выращивание этого цветка в российских условиях обычно проводится как однолетника, с использованием рассады для ускорения процесса цветения.

диморфотека
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Losada Rodríguez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
диморфотека

Сроки посева

Посев семян на рассаду осуществляется в конце марта, а в регионах с прохладным климатом — на 10-12 дней позже. Всходы появляются через 1,5-2 недели при температуре около 20 °C, а через два месяца растения зацветают.

Подготовка грунта

Для рассады подходит готовый грунт с нейтральной кислотностью, например, "Универсальный". При желании можно приготовить почвосмесь самостоятельно, используя садовую землю, перегной, песок и торф в соотношении 2:1:1:1. Готовая смесь должна пройти термообработку и "отдохнуть" две недели перед использованием.

Посадка семян

Семена укладываются в контейнер с дренажем и засыпаются тонким слоем песка, после чего накрываются пленкой. Проветривание и поддержание влажности грунта являются ключевыми условиями для успешного проращивания.

Полив и уход

На ранних стадиях роста важно поддерживать умеренную влажность почвы, избегая переувлажнения. Полив осуществляется точечно с помощью шприца или спринцовки, а ящики с рассадой размещаются на светлом, прохладном подоконнике.

Пикировка и пересадка

Растения плохо переносят пикировку, поэтому процесс проводится аккуратно, с использованием индивидуальных горшков с дренажными отверстиями. Пересаживать в открытый грунт рекомендуется методом перевалки, сохраняя расстояние 15-20 см между кустиками. Для успешного роста важно выбрать солнечное место с хорошим дренажем.

Выбор соседей для клумбы

Растение прекрасно сочетается с другими засухоустойчивыми культурами, которым не требуется частый полив.

Уточнения

Остеоспе́рмум (лат. Osteospermum) — род однолетних и многолетних трав, полукустарников и кустарников семейства Астровые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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