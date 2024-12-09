Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канада вложит несколько миллионов евро в будущее Чернобыля
Бактерия, которая ест радиацию, откроет новые возможности для науки
Стоимость автосервисных услуг значительно повысилась
Почему бакопа станет идеальным выбором для вашего дома
Как избавиться от пестицидов на овощах и фруктах: простой способ
Собаки наклоняют голову, чтобы лучше нас понять
Япония глазами Сергея Орлова — что поразило комика
Стены, пол и потолок в подарок! Вот почему москвичи выбирают квартиры под ключ
Мужа Бейонсе, рэпера Jay-Z обвинили в тяжком преступлении

Фасоль в огороде: что сажать рядом для максимального урожая?

3:23
Садоводство » Советы

Фасоль — популярная культура среди дачников, благодаря своей простоте в уходе и высокой питательной ценности. Однако для успешного роста и урожая важен правильный выбор соседей на грядке. 

Почему важен выбор соседей для фасоли?

Фасоль — это бобовая культура, которая обогащает почву азотом благодаря симбиотическим бактериям, живущим в её корнях. Однако не все растения могут сосуществовать с фасолью. Правильный выбор соседей позволяет предотвратить конкуренцию за питательные вещества, обеспечивает защиту от вредителей и способствует здоровому росту.

Подходящие соседи для фасоли

1. Кукуруза  
   Кукуруза и фасоль образуют идеальную комбинацию. Кукуруза служит опорой для фасоли, а фасоль помогает улучшать содержание азота в почве, что полезно для кукурузы.

2. Тыква  
   Тыква и фасоль подходят друг другу благодаря тому, что тыква образует тень и предотвращает высыхание почвы. Это помогает фасоли сохранять влагу, что критически важно для её роста.

3. Помидоры  
   Помидоры и фасоль также хорошо соседствуют. Фасоль защищает помидоры от некоторых вредителей и способствует их здоровью, а помидоры, в свою очередь, создают хорошие условия для фасоли.

4. Укроп  
   Укроп является не только хорошим соседям, но и природным репеллентом для некоторых вредителей, что защищает фасоль.

5. Морковь  
   Морковь не мешает фасоли, а также помогает ослабить почву, что полезно для укоренения фасоли.

6. Балтийская горчица  
   Этот зелёный удобритель также может улучшить состав почвы и создать необходимые условия для роста фасоли.

Растения, которых стоит избегать

Не все соседи подходят для фасоли, и некоторые из них могут негативно повлиять на её рост:

1. Лук и чеснок  
   Эти культуры выделяют вещества, которые могут угнетать рост фасоли. Они не являются хорошими соседями и могут снизить урожай.

2. Картофель  
   Картофель следует избегать, так как он подвержен тем же заболеваниям, что и фасоль, что увеличивает риск распространения инфекций.

3. Свёкла  
   Свёкла также конкурирует с фасолью за питательные вещества, поэтому лучше сажать их на расстоянии.

Полезные советы по уходу за фасолью

  • Подготовка почвы: перед посадкой фасоли обеспечьте хорошую дренажную систему в почве и добавьте компост для обогащения микроэлементами.
  • Полив: регулярный полив важен, особенно в период цветения и формирования бобов. Убедитесь, что почва не пересыхает.
  • Поддержка: если вы сажаете вьющуюся фасоль, установите дополнительные опоры для неё, чтобы она могла расти вверх и получать больше солнечного света.
  • Севооборот: соблюдайте севооборот, не высаживая фасоль на одном месте два года подряд, чтобы избежать истощения почвы.

Выбор правильных соседей для фасоли — ключ к получению хорошего урожая. Рассматривайте не только совместимость растений, но и их потребности в уходе и питательных веществах.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Недвижимость
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Недвижимость
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Как приготовить идеальную глазурь для имбирного печенья
В США высказались о возможности увеличения парка бомбардировщиков B-21
Россия может стать первой страной с резервом в биткоинах
Тёмный охотник: кто живет на глубине 8 километров?
Несколько дней на спасение почты Gmail: что делать, если аккаунт взломан
Ошибка, которая делает мёд бесполезным в вашем чае
Натуральные методы защиты растений от улиток в огороде
Лучшие автомобили с минимальными расходами на ремонт
Ледяной город в Китае привлекает туристов со всего мира
Лучшие сорта томатов для консервирования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.