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Почему африканская ромашка — идеальный выбор для сада

2:45
Садоводство

Остеоспермум, известный как "африканская ромашка", — это красивое и неприхотливое растение, которое легко вырастить даже начинающим садоводам. Семена достаточно крупные, что делает процесс посадки удобным. Однако для успешного выращивания необходимо учитывать несколько факторов: выбор семян, правильный период посева, подготовку грунта и соблюдение температурного режима.

остеоспермум
Фото: https://www.flickr.com/photos/57441548@N00/2654367337 by Sreejith K, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
остеоспермум

Выбор семян

При покупке семян важно учитывать:

  • Тип растения (высокорослые, низкорослые, ампельные).
  • Место выращивания (балкон, подвесные кашпо, горшки, открытый грунт).
  • Качество материала (профессиональные семена обеспечивают высокую всхожесть).

Лучше выбирать семена известных аграрных брендов, обращая внимание на дату упаковки. Семена старше трёх лет имеют более плотную оболочку и могут не взойти.

Период посева

Посев начинается с конца февраля и продолжается до конца апреля, в зависимости от региона. Рассада готова к пересадке в открытый грунт через 50-60 дней после посадки. Важно выбрать дату, когда ночные заморозки уже исключены. Для расчёта времени посадки можно воспользоваться лунным календарём.

Подготовка семян

Семена с плотной оболочкой требуют скарификации для повышения всхожести. Используются такие методы:

  • Промораживание (-10…-20°C).
  • Прогревание в духовке (+70°C).
  • Температурные перепады (попеременное вымачивание в горячей и холодной воде).
  • Замачивание в стимуляторах роста.

После обработки семена подсушиваются, чтобы избежать переувлажнения.

Грунт для посадки

Оптимальный состав почвы: торф, грунт, вермикулит, перлит и песок. Такой состав обеспечивает воздухопроницаемость и удаление лишней влаги.

Готовую смесь можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. Перед посадкой грунт увлажняется из пульверизатора.

Температурный режим

Для прорастания семян необходима температура не менее 23°C и длительный световой день (17-18 часов). Используются фитолампы и плёнка для поддержания тепла и влажности. Всходы появляются через 7-10 дней, но иногда требуется до 20 дней.

Уход

Полив должен быть умеренным, так как переувлажнение может привести к загниванию. Поддержание подходящих условий обеспечит успешный рост и красивое цветение остеоспермума.

Уточнения

Остеоспе́рмум (лат. Osteospermum) — род однолетних и многолетних трав, полукустарников и кустарников семейства Астровые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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