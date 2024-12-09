Почему африканская ромашка — идеальный выбор для сада

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Остеоспермум, известный как "африканская ромашка", — это красивое и неприхотливое растение, которое легко вырастить даже начинающим садоводам. Семена достаточно крупные, что делает процесс посадки удобным. Однако для успешного выращивания необходимо учитывать несколько факторов: выбор семян, правильный период посева, подготовку грунта и соблюдение температурного режима.

Фото: https://www.flickr.com/photos/57441548@N00/2654367337 by Sreejith K, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ остеоспермум

Выбор семян

При покупке семян важно учитывать:

Тип растения (высокорослые, низкорослые, ампельные).

Место выращивания (балкон, подвесные кашпо, горшки, открытый грунт).

Качество материала (профессиональные семена обеспечивают высокую всхожесть).

Лучше выбирать семена известных аграрных брендов, обращая внимание на дату упаковки. Семена старше трёх лет имеют более плотную оболочку и могут не взойти.

Период посева

Посев начинается с конца февраля и продолжается до конца апреля, в зависимости от региона. Рассада готова к пересадке в открытый грунт через 50-60 дней после посадки. Важно выбрать дату, когда ночные заморозки уже исключены. Для расчёта времени посадки можно воспользоваться лунным календарём.

Подготовка семян

Семена с плотной оболочкой требуют скарификации для повышения всхожести. Используются такие методы:

Промораживание (-10…-20°C).

Прогревание в духовке (+70°C).

Температурные перепады (попеременное вымачивание в горячей и холодной воде).

Замачивание в стимуляторах роста.

После обработки семена подсушиваются, чтобы избежать переувлажнения.

Грунт для посадки

Оптимальный состав почвы: торф, грунт, вермикулит, перлит и песок. Такой состав обеспечивает воздухопроницаемость и удаление лишней влаги.

Готовую смесь можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. Перед посадкой грунт увлажняется из пульверизатора.

Температурный режим

Для прорастания семян необходима температура не менее 23°C и длительный световой день (17-18 часов). Используются фитолампы и плёнка для поддержания тепла и влажности. Всходы появляются через 7-10 дней, но иногда требуется до 20 дней.

Уход

Полив должен быть умеренным, так как переувлажнение может привести к загниванию. Поддержание подходящих условий обеспечит успешный рост и красивое цветение остеоспермума.

Уточнения

Остеоспе́рмум (лат. Osteospermum) — род однолетних и многолетних трав, полукустарников и кустарников семейства Астровые.

