Лучшие сорта томатов для консервирования

Томаты — это универсальный продукт, который используется не только в свежем виде, но и для консервации. Для заготовок на зиму подойдут не все сорта, так как они должны соответствовать определённым требованиям, включая плотность кожицы, мясистость и способность сохранять форму при термической обработке. Рассмотрим шесть популярных сортов, которые идеально подходят для этих целей.
1. Джина
Среднерослый сорт высотой до 80 см, требует подвязывания. Томаты весом около 230 г обладают плотной красной кожицей, которая не лопается при консервации. Мякоть сочная, с лёгкой кислинкой.
2. Засолочное чудо
Компактный куст высотой до 50 см, формирует кисти с 10-12 плодами весом до 100 г. Томаты имеют плотную красную кожицу и сохраняют форму при термической обработке. Отличаются длительным периодом плодоношения и приятным вкусом.
3. Дамские пальчики
Раннеспелый сорт с цилиндрическими плодами, защищёнными гладкой, блестящей кожицей. Помидоры небольшого размера, мясистые, с балансом сладости и кислинки. Подходят для консервирования в целом виде.
4. Волгоградский 595
Среднеспелый низкорослый сорт, известен своими округлыми плодами с тонкой кожицей, которая не растрескивается при термической обработке. Мякоть плотная и сладковатая, с пикантной кислинкой. Используется для приготовления соусов и консервирования.
5. Красная шапочка
Раннеспелый штамбовый сорт, дающий обильный урожай через три месяца после посадки. Томаты среднего размера с глянцевой кожицей, сладким вкусом и свежим ароматом. Плоды устойчивы к растрескиванию.
6. Московский деликатес
Среднеспелый высокорослый сорт, кусты достигают двух метров и требуют подвязывания. Перцевидные томаты с плотной, ярко-красной кожицей отлично подходят для приготовления пюре, соусов и соков.
Эти сорта объединяет устойчивость к растрескиванию, насыщенный вкус и удобство в использовании для зимних заготовок.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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