Эти растения используются в медицине, попробуйте их вырастить в своём саду

Помимо приятного аромата, лаванда ценится за свое успокаивающее действие.
Она используется в ароматерапии для снижения стресса и беспокойства, а эфирное масло может обладать противомикробными свойствами.
Цветы ромашки часто заваривают в чай из-за успокаивающего. Она также известна своими противовоспалительными свойствами и используется для успокоения пищеварительного дискомфорта.
Листья мяты перечной содержат ментол, который может помочь облегчить головную боль, расстройство желудка и мышечные боли. Масло мяты перечной также используется для ароматерапии и местного применения.
Календула, или ноготки, известна своими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Она используется местно в кремах и мазях для ускорения заживления ран.
Считается, что эхинацея укрепляет иммунную систему и обычно используется для уменьшения тяжести и продолжительности простудных заболеваний.
Розмарин обладает антиоксидантными свойствами и используется в народной медицине для улучшения памяти и концентрации внимания.
Мелиссу используют для снятия стресса и беспокойства. Ее часто употребляют в виде чая и она может оказывать легкое седативное действие.
Активное соединение в куркуме обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она используется в народной медицине для лечения различных состояний.
Кале́ндула или Ноготки́ (лат. Caléndula) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.