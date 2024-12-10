Эти растения используются в медицине, попробуйте их вырастить в своём саду

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Садоводство

Лаванда

Помимо приятного аромата, лаванда ценится за свое успокаивающее действие. 
Она используется в ароматерапии для снижения стресса и беспокойства, а эфирное масло может обладать противомикробными свойствами.

Календула
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Календула

Ромашка

Цветы ромашки часто заваривают в чай из-за успокаивающего. Она также известна своими противовоспалительными свойствами и используется для успокоения пищеварительного дискомфорта.

Перечная мята

Листья мяты перечной содержат ментол, который может помочь облегчить головную боль, расстройство желудка и мышечные боли. Масло мяты перечной также используется для ароматерапии и местного применения.

Календула

Календула, или ноготки, известна своими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Она используется местно в кремах и мазях для ускорения заживления ран.

Эхинацея

Считается, что эхинацея укрепляет иммунную систему и обычно используется для уменьшения тяжести и продолжительности простудных заболеваний. 

Розмарин

Розмарин обладает антиоксидантными свойствами и используется в народной медицине для улучшения памяти и концентрации внимания.

Мелисса

Мелиссу используют для снятия стресса и беспокойства. Ее часто употребляют в виде чая и она может оказывать легкое седативное действие.

Куркума

Активное соединение в куркуме обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она используется в народной медицине для лечения различных состояний.

Уточнения

Кале́ндула или Ноготки́ (лат. Caléndula) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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