Эти растения используются в медицине, попробуйте их вырастить в своём саду

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лаванда

Помимо приятного аромата, лаванда ценится за свое успокаивающее действие.

Она используется в ароматерапии для снижения стресса и беспокойства, а эфирное масло может обладать противомикробными свойствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Календула

Ромашка

Цветы ромашки часто заваривают в чай из-за успокаивающего. Она также известна своими противовоспалительными свойствами и используется для успокоения пищеварительного дискомфорта.

Перечная мята

Листья мяты перечной содержат ментол, который может помочь облегчить головную боль, расстройство желудка и мышечные боли. Масло мяты перечной также используется для ароматерапии и местного применения.

Календула

Календула, или ноготки, известна своими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Она используется местно в кремах и мазях для ускорения заживления ран.

Эхинацея

Считается, что эхинацея укрепляет иммунную систему и обычно используется для уменьшения тяжести и продолжительности простудных заболеваний.

Розмарин

Розмарин обладает антиоксидантными свойствами и используется в народной медицине для улучшения памяти и концентрации внимания.

Мелисса

Мелиссу используют для снятия стресса и беспокойства. Ее часто употребляют в виде чая и она может оказывать легкое седативное действие.

Куркума

Активное соединение в куркуме обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она используется в народной медицине для лечения различных состояний.

Уточнения

Кале́ндула или Ноготки́ (лат. Caléndula) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).



