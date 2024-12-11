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Как сохранить чеснок свежим до весны: всё о температуре и местах

1:33
Садоводство

Урожай чеснока может храниться до самой весны, если соблюдать несколько простых правил. Основные трудности, с которыми сталкиваются дачники, — это прорастание или пересыхание зубчиков. Но даже если у вас нет подвала или кладовки, можно сохранить чеснок свежим до весны.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Как правильно хранить чеснок

Выбор чеснока для хранения

Для длительного хранения лучше оставлять яровой чеснок, так как он хранится дольше. Озимый подходит для более быстрого использования, так как начинает портиться раньше.

Оптимальные условия

  • Идеальная температура хранения — от +3 до +5 градусов.
  • Температура +10-12 градусов допустима, но сокращает срок хранения.
  • Помещение должно быть хорошо проветриваемым и находиться подальше от отопительных приборов.

Способы хранения чеснока в квартире

  • В стеклянных банках
    Поместите цельные головки чеснока в стеклянные банки и накройте пластиковыми крышками с отверстиями для циркуляции воздуха.
  • В картонных коробках
    Разложите чеснок в сухом, хорошо проветриваемом месте, избегая соседства с батареями.
  • В подвешенном состоянии
    Свяжите головки в пучки, сплетите косы или сложите в сетки и подвесьте на стене.

Регулярная проверка урожая

Какой бы способ вы ни выбрали, важно периодически осматривать чеснок, удаляя головки, которые начали портиться или прорастать. Это поможет сохранить остальные запасы свежими.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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