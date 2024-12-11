Не высаживайте картошку, не сделав этого

Огородники уверены: обработка семенной картошки перед посадкой — это залог богатого урожая и ускоренного появления всходов. Этот простой, но эффективный метод помогает вырастить крупные и здоровые клубни.
Как подготовить картофель перед посадкой
Обработка семенного картофеля проводится за два дня до высадки. Для этого нужно приготовить питательный раствор и равномерно опрыскать клубни.
Рецепт питательного раствора
На 10 литров воды понадобятся:
Все компоненты тщательно растворите в воде. Полученного раствора хватит на обработку примерно 5 килограммов посадочного картофеля.
Если клубни ещё не успели прорасти, их можно замочить в этом растворе на сутки перед посадкой. Такой подход стимулирует рост и развитие растений.
Преимущества обработки
Дачники, использующие этот метод, отмечают, что:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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