Не высаживайте картошку, не сделав этого

Огородники уверены: обработка семенной картошки перед посадкой — это залог богатого урожая и ускоренного появления всходов. Этот простой, но эффективный метод помогает вырастить крупные и здоровые клубни.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Как подготовить картофель перед посадкой

Обработка семенного картофеля проводится за два дня до высадки. Для этого нужно приготовить питательный раствор и равномерно опрыскать клубни.

Рецепт питательного раствора

На 10 литров воды понадобятся:

40 граммов суперфосфата;

40 граммов калийной соли;

40 граммов азотного удобрения.

Все компоненты тщательно растворите в воде. Полученного раствора хватит на обработку примерно 5 килограммов посадочного картофеля.

Если клубни ещё не успели прорасти, их можно замочить в этом растворе на сутки перед посадкой. Такой подход стимулирует рост и развитие растений.

Преимущества обработки

Дачники, использующие этот метод, отмечают, что:

Всходы появляются быстрее.

Клубни вырастают крупнее.

Урожай становится более обильным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

