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Не высаживайте картошку, не сделав этого

Садоводство

Огородники уверены: обработка семенной картошки перед посадкой — это залог богатого урожая и ускоренного появления всходов. Этот простой, но эффективный метод помогает вырастить крупные и здоровые клубни.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Как подготовить картофель перед посадкой

Обработка семенного картофеля проводится за два дня до высадки. Для этого нужно приготовить питательный раствор и равномерно опрыскать клубни.

Рецепт питательного раствора

На 10 литров воды понадобятся:

  • 40 граммов суперфосфата;
  • 40 граммов калийной соли;
  • 40 граммов азотного удобрения.

Все компоненты тщательно растворите в воде. Полученного раствора хватит на обработку примерно 5 килограммов посадочного картофеля.

Если клубни ещё не успели прорасти, их можно замочить в этом растворе на сутки перед посадкой. Такой подход стимулирует рост и развитие растений.

Преимущества обработки

Дачники, использующие этот метод, отмечают, что:

  • Всходы появляются быстрее.
  • Клубни вырастают крупнее.
  • Урожай становится более обильным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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