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Ошибки при посадке фасоли, которые оставят вас без урожая

1:13
Садоводство

Одна простая, но серьезная ошибка при посадке фасоли может лишить дачника надежд на богатый урожай. Всё дело в правильном расположении растения: место и "соседи" имеют ключевое значение.

Фасоль
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Фасоль

Почему важно выбрать правильное соседство

Фасоль — растение, которое чувствительно к влиянию соседей. Если она окажется рядом с неподходящими культурами, это может привести к нехватке питательных веществ, повышенной уязвимости перед вредителями и болезнями. А вот хорошие соседи, напротив, помогают фасоли расти крепкой, здоровой и плодоносной.

Идеальные соседи для фасоли

Если посадить фасоль рядом с этими культурами, можно рассчитывать на отличный урожай:

  • капуста;
  • картофель;
  • клубника;
  • морковь;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • редис.

Эти растения создают для фасоли благоприятные условия, делая её более устойчивой и способствуя хорошему развитию.

Плохие соседи для фасоли

Избегайте сажать фасоль рядом с:

  • луком;
  • перцем;
  • чесноком.

Эти культуры конкурируют с фасолью за питательные вещества и замедляют её рост, что существенно снижает шансы на высокий урожай.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием "турецких бобов").

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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