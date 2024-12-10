Ошибки при посадке фасоли, которые оставят вас без урожая

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одна простая, но серьезная ошибка при посадке фасоли может лишить дачника надежд на богатый урожай. Всё дело в правильном расположении растения: место и "соседи" имеют ключевое значение.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Фасоль

Почему важно выбрать правильное соседство

Фасоль — растение, которое чувствительно к влиянию соседей. Если она окажется рядом с неподходящими культурами, это может привести к нехватке питательных веществ, повышенной уязвимости перед вредителями и болезнями. А вот хорошие соседи, напротив, помогают фасоли расти крепкой, здоровой и плодоносной.

Идеальные соседи для фасоли

Если посадить фасоль рядом с этими культурами, можно рассчитывать на отличный урожай:

капуста;

картофель;

клубника;

морковь;

огурцы;

помидоры;

редис.

Эти растения создают для фасоли благоприятные условия, делая её более устойчивой и способствуя хорошему развитию.

Плохие соседи для фасоли

Избегайте сажать фасоль рядом с:

луком;

перцем;

чесноком.

Эти культуры конкурируют с фасолью за питательные вещества и замедляют её рост, что существенно снижает шансы на высокий урожай.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием "турецких бобов").

