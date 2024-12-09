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Новый взгляд на Вселенную: как человечество смогло посмотреть в прошлое

2:19
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Обсерватория ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили зафиксировала необычную галактику REBELS-25, которая стала самой далекой из известных галактик, подобных Млечному Пути.

Млечный путь
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Млечный путь

На снимке галактика представлена такой, какой она была всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва, что ставит под сомнение существующие представления о ранней Вселенной.

По оценкам космологов, первые атомы начали формироваться примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва, когда пространство заполнилось водородом. На протяжении сотен миллионов лет космос погружался в темноту, поскольку звезды еще не появились, и водородные облака эффективно поглощали реликтовое излучение.

Появление первых звезд и их свет вызвало процесс ионизации, известный как реионизация: водородные атомы, состоящие из протонов и электронов, снова становились ионизированными.

Ранее считалось, что эпоха реионизации началась примерно через 550 миллионов лет после Большого взрыва и длилась еще 250 миллионов лет. Астрономы полагали, что в тот период во Вселенной существовали лишь зачаточные галактики, представляющие собой хаотичные структуры, поглощающие вещество и сливающиеся друг с другом.

Однако галактика REBELS-25 оказывается уже полностью сформированной, с упорядоченной дисковой структурой и спиральными рукавами. В ее центре обнаружены намеки на перемычку, аналогичную той, что есть у Млечного Пути.

Масса REBELS-25 составляет около восьми миллиардов солнечных масс, а диаметр достигает примерно 13 тысяч световых лет. Хотя эти размеры меньше, чем у Млечного Пути, их внушительность для такой молодой галактики вызывает вопросы о том, как она могла так быстро достичь этих размеров и приобрести черты более старых галактик.

Это открытие добавляет к уже сложной картине ранней истории Вселенной, поскольку ранее телескоп "Джеймс Уэбб" также обнаружил галактики, существовавшие всего через 300-400 миллионов лет после Большого взрыва.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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