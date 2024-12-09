Новый взгляд на Вселенную: как человечество смогло посмотреть в прошлое

Обсерватория ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили зафиксировала необычную галактику REBELS-25, которая стала самой далекой из известных галактик, подобных Млечному Пути.
На снимке галактика представлена такой, какой она была всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва, что ставит под сомнение существующие представления о ранней Вселенной.
По оценкам космологов, первые атомы начали формироваться примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва, когда пространство заполнилось водородом. На протяжении сотен миллионов лет космос погружался в темноту, поскольку звезды еще не появились, и водородные облака эффективно поглощали реликтовое излучение.
Появление первых звезд и их свет вызвало процесс ионизации, известный как реионизация: водородные атомы, состоящие из протонов и электронов, снова становились ионизированными.
Ранее считалось, что эпоха реионизации началась примерно через 550 миллионов лет после Большого взрыва и длилась еще 250 миллионов лет. Астрономы полагали, что в тот период во Вселенной существовали лишь зачаточные галактики, представляющие собой хаотичные структуры, поглощающие вещество и сливающиеся друг с другом.
Однако галактика REBELS-25 оказывается уже полностью сформированной, с упорядоченной дисковой структурой и спиральными рукавами. В ее центре обнаружены намеки на перемычку, аналогичную той, что есть у Млечного Пути.
Масса REBELS-25 составляет около восьми миллиардов солнечных масс, а диаметр достигает примерно 13 тысяч световых лет. Хотя эти размеры меньше, чем у Млечного Пути, их внушительность для такой молодой галактики вызывает вопросы о том, как она могла так быстро достичь этих размеров и приобрести черты более старых галактик.
Это открытие добавляет к уже сложной картине ранней истории Вселенной, поскольку ранее телескоп "Джеймс Уэбб" также обнаружил галактики, существовавшие всего через 300-400 миллионов лет после Большого взрыва.
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