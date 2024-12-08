7 полезных комнатных растений

Какие комнатные растения стоит выращивать у себя дома.
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Толстянка, денежное дерево
Кислица — это растение оказывает антисептическое и противовоспалительное действие.
Сансевиерия является воздушным антисептиком и очищает воздух от различных вредных составляющих.
Сок толстянки или денежного дерева обладает бактерицидными свойствами.
Нефролепис или папоротник поддерживает влажность воздуха.
Бегония коралловая очищает и дезинфицирует воздух от патогенной микрофлоры.
Герань способна отпугивать вредителей (мошки, комары и т. д.), а также очищать воздух.
Хлорофитум очищает воздух в закрытых помещениях от примесей и вредных веществ.
Уточнения
Хлорофи́тум (лат. Chlorophytum) — род травянистых растений с пониклыми стеблями.
Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae), известно также под многими тривиальными названиями, большей частью являющимися переводами общеупотребительных английских: денежное дерево (англ. money tree), дерево дружбы (англ. friendship tree).