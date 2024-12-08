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7 полезных комнатных растений

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Садоводство

Какие комнатные растения стоит выращивать у себя дома.

Толстянка, денежное дерево
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Толстянка, денежное дерево
  1. Кислица — это растение оказывает антисептическое и противовоспалительное действие.
  2. Сансевиерия является воздушным антисептиком и очищает воздух от различных вредных составляющих.
  3. Сок толстянки или денежного дерева обладает бактерицидными свойствами.
  4. Нефролепис или папоротник поддерживает влажность воздуха.
  5. Бегония коралловая очищает и дезинфицирует воздух от патогенной микрофлоры.
  6. Герань способна отпугивать вредителей (мошки, комары и т. д.), а также очищать воздух.
  7. Хлорофитум очищает воздух в закрытых помещениях от примесей и вредных веществ.

Уточнения

Хлорофи́тум (лат. Chlorophytum) — род травянистых растений с пониклыми стеблями.

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae), известно также под многими тривиальными названиями, большей частью являющимися переводами общеупотребительных английских: денежное дерево (англ. money tree), дерево дружбы (англ. friendship tree).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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