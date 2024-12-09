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Выращивание картофеля: решаем проблему мелких клубней и вытянутой ботвы

Садоводство

Огородники нередко сталкиваются с проблемами неправильного роста и развития картофеля. Часто наблюдается ситуация, когда ботва вытягивается и активно растёт, в то время как клубни остаются мелкими. У таких нарушений распределения сил растений может быть несколько причин.

Картофель
Фото: flickr.com by GiantVermin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофель

Первая причина — сортовые особенности. Некоторые виды картофеля характеризуются активным наращиванием ботвы и поздним формированием плодов, что является нормой для этих сортов.

Вторая причина — избыток органических удобрений. Когда почва перенасыщена органикой, например, навозом, происходит избыточный рост зелёной массы. В результате на формирование клубней у растения не остаётся ни сил, ни питательных веществ.

Третья причина — перекормка азотом. Чрезмерное количество этого элемента также приводит к чрезмерному разрастанию зелёной массы картофеля. При этом наблюдается замедление вегетации растений, что вызывает задержку в образовании клубней.

Четвёртая причина — нехватка солнечного света. Картофель — светолюбивая культура, и на затенённых участках его рост затруднён. Ботва в таких условиях вытягивается и становится тонкой, а клубни могут не формироваться или вырастать очень мелкими.

Чтобы добиться хорошего урожая картофеля, необходимо исключить все эти причины. Правильный уход и внимание к условиям роста помогут не только получить обильную ботву, но и добиться формирования крупных и качественных клубней.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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