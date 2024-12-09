Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарплата курьеров в Москве вырастет до 300 тысяч рублей
Учёные предупредили об опасности высокого уровня сахара в крови
Три ошибки, которые разрушают ваш любимый праздничный салат
Топ-4 ошибки полива, которые совершает почти каждый любитель растений
Что делать, если авария произошла из-за снежной колеи
Гниение деревьев: можно ли спасти любимое растение?
Как изменились правила аренды жилья для туристов в Италии
Силовые тяжело даются? Уменьшить боль во время тренировок помогут эти советы
Яна Рудковская показала, какой подарок нашёл под ёлкой её младший сын Арсений

Цветная капуста не растёт: секреты подкормки капризной культуры

1:46
Садоводство

Цветная капуста считается невероятно полезным овощем благодаря своему богатому составу микроэлементов и веществ, важных для здоровья человека. Её вкус привлекает многих гурманов, что делает эту огородную культуру популярной среди дачников.

Цветная капуста
Фото: creativecommons.org by Calliope, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Цветная капуста

Тем не менее, при выращивании цветной капусты часто возникают неудачи, и разочарованные садоводы не всегда понимают причины проблем. Питательные вещества вносились вовремя, полив осуществлялся регулярно, но желаемого результата не достигнуто.

Одной из частых ошибок, о которой многие владельцы загородных участков не догадываются, является несвоевременное внесение удобрений. На каждом этапе роста цветной капусты требуется определённый тип подкормки, который не всегда может быть использован в другие периоды.

После посадки капусты, через несколько дней, необходимо внести органические удобрения в почву. Процедуру следует повторить через две недели, однако применение минеральных удобрений в этот период не рекомендуется.

Когда начинается процесс формирования головок капусты, использование минеральных удобрений становится важным шагом для получения хорошего урожая. В это время уже не требуется применение органических подкормок.

Приоритет следует отдать калийно-фосфорным удобрениям, которые необходимы для нормального развития растения. Важно также восполнить недостаток азота, но при этом следует избегать чрезмерного использования этого элемента.

Уделив внимание правильному внесению удобрений в соответствующие периоды, можно значительно повысить шансы на успешное выращивание цветной капусты.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии
Авто
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии Аудио 
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Экономика и бизнес
Погибла мечта Европы об энергетической независимости Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Последние материалы
Чем подкормить растения в зимнем огороде?
Сотрудники магазинов Decathlon во Франции бастуют из-за усиливающегося кризиса
Как правильно солить мясо при жарке, чтобы оно было сочным
Как избежать путаницы на круговых развязках: объясняем простыми словами
От медитации к медицине: открытие, которое изменит подход к антистрессовой терапии
Дышите чистым воздухом: лучшие советы по выбору вентиляции
Цветная капуста не растёт: секреты подкормки капризной культуры
Секреты безупречной кожи на Новый год
Замедлить старение по методу Рианны: певица раскрыла секрет упругости кожи
Певица Анна Седокова показала взрослую красавицу-дочь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.