Тую нельзя сажать рядом с домом? Правда о мифах и слухах

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вопрос о том, можно ли сажать тую на участке, вызывает множество споров. К счастью, туя не относится к ядовитым растениям и безопасна для размещения возле дома. Однако среди дачников распространены различные суеверия и мифы, которые часто отпугивают от этого красивого дерева с мягкой, пышной кроной.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Туя

Разобрав самые популярные заблуждения, можно принять более взвешенное решение.

Первый миф гласит, что туя якобы приносит несчастья и даже привлекает злых духов. Такое суеверие не имеет научных или логических оснований и остаётся лишь фантазией.

Второй миф связан с корневой системой дерева. Считается, что если туя вырастет выше дома, её мощные корни разрушат фундамент. Здесь есть доля истины: сажать дерево слишком близко к зданиям действительно не стоит, особенно в случае с крупными сортами.

Ещё одно мнение утверждает, что туя привлекает воров. Логика этого заблуждения сводится к тому, что дерево якобы символизирует зажиточность. Однако подобное утверждение не подкреплено фактами.

На самом деле, туя имеет множество полезных качеств. Например, её крона выделяет фитонциды — вещества с антимикробным действием, которые помогают очищать воздух и могут снизить вероятность сезонных простуд.

Таким образом, решение о посадке туи стоит принимать, основываясь не на мифах, а на реальных преимуществах этого дерева.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

