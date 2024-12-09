Опасность на участке: ядовитые ягоды на вашем участке

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белладонна — одно из самых ядовитых растений, представляющее угрозу как для людей, так и для животных. Чтобы избежать опасных ситуаций, важно уметь распознавать это растение и знать, какие его части особенно токсичны.

Фото: commons.wikimedia.org by Wendy Cutler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Белладонна

Все элементы белладонны — стебли, листья, плоды и корни — опасны при попадании внутрь организма. Поэтому наличие этого растения в саду требует немедленного удаления.

Белладонна относится к семейству паслёновых. Её высота и ширина могут достигать 90-120 см, что делает растение заметным. Листья отличаются тёмно-зелёным цветом и овальной формой, их длина варьируется от 7 до 25 см. Цветение начинается в июне и продолжается до сентября. Цветки колокольчатой формы имеют лавандовый оттенок с зелёным отливом и слабый аромат.

Наибольшую опасность представляют чёрные плоды размером до 2 см, известные как "дьявольские вишни". Ягоды могут быть ошибочно приняты за съедобные, что часто приводит к серьёзным отравлениям. При встрече с незнакомыми растениями или плодами пробовать их на вкус категорически не рекомендуется.

Осведомлённость о внешнем виде и характеристиках белладонны помогает предотвратить несчастные случаи.

Уточнения

Белладо́нна или краса́вка обыкнове́нная, или красу́ха, или со́нная о́дурь, или бе́шеная я́года, или ви́шня бе́шеная, или белладо́нна европе́йская, или белладо́нна обыкнове́нная, или краса́вка белладо́нна (лат. Átropa belladónna) — многолетнее травянистое растение, вид рода красавка (Atropa) семейства паслёновые (Solanaceae).

