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Как собрать 10 кг картофеля с куста: простые шаги к большому урожаю

1:30
Садоводство

Для достижения высокого урожая картофеля необходимо соблюдать несколько простых, но важных рекомендаций. При правильном подходе с одного куста можно собрать до 10 килограммов клубней.

Картофель
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Первый шаг — выбор качественного посадочного материала. Картофель для посадки должен быть проверенным и здоровым, а покупать его лучше у надёжных поставщиков.

Не менее важно правильно определить место для посадки. Участок должен быть солнечным, с плодородной почвой. Желательно, чтобы на этой грядке ранее не выращивались паслёновые культуры.

Перед посадкой рекомендуется обогатить грунт удобрениями. Подойдут натуральные органические вещества, такие как навоз или перегной. Минеральные удобрения также можно использовать, но их количество следует строго контролировать, чтобы не снизить качество клубней.

Ещё один ключевой момент — полив. Летом картофель нуждается в еженедельном увлажнении почвы, чтобы обеспечить оптимальный рост и развитие.

Для защиты от вредителей, таких как колорадский жук, стоит использовать натуральные средства. Хорошо работает раствор золы, а дополнительной защитой станут растения с сильным запахом, например, лук и чеснок, высаженные по соседству.

Соблюдение этих рекомендаций позволяет минимизировать риски и обеспечивает богатый и качественный урожай картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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