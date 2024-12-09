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Идеальная свекла: простой способ увеличить урожай

1:09
Садоводство

Свекла заслуженно считается полезным и вкусным овощем, который часто используется в кулинарии. Для многих дачников важно вырастить её самостоятельно, чтобы получить урожай высокого качества.

Свёкла
Фото: creativecommons.org by mercedesfromtheeighties, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Свёкла

Достичь сладкого и крупного корнеплода помогает одна простая и доступная подкормка. Сначала, когда появятся первые ростки, необходимо проредить грядки. Затем можно приготовить смесь для удобрения: на 10 литров воды добавляется чайная ложка соли и два стакана золы. После тщательного перемешивания этим раствором поливаются растения.

Через две недели рекомендуется внести внекорневую подкормку, приготовленную из борной кислоты. Для этого достаточно растворить 2 грамма кислоты в ведре воды. Еще через 20 дней можно повторить солевую подкормку.

Кроме удобрений, важным этапом ухода за свеклой остаются регулярный полив, удаление сорняков и рыхление почвы. Выполнение этих несложных действий способствует укреплению растений и увеличению урожая.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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