Растения, которые спасают огород от мышей

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не всегда хочется использовать яды для борьбы с мышами на участке, хотя вред от этих грызунов может быть значительным. Существуют более гуманные способы защиты, которые стоит рассмотреть.

Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ромашка

Одним из таких методов является высадка растений, которые способны отпугнуть мышей или отвлечь их внимание от других культур. Например, нарциссы хорошо подходят для этой цели. Луковицы этих цветов привлекают грызунов, поэтому их можно высаживать на участках, которые требуют защиты.

Полынь — ещё одно растение, способное стать природным защитником. Его наличие на огороде помогает справляться с большинством вредителей, включая мышей.

Ромашка тоже обладает отпугивающими свойствами. Ее аромат неприятен грызунам, что делает это растение полезным как в высаженном виде, так и в качестве срезанных цветов, разложенных в проблемных местах.

Пижма, даже декоративные её сорта, также эффективна в борьбе с мышами. Это растение способно не только защитить участок, но и отпугнуть других вредителей.

Использование таких природных методов позволяет сохранить экологичность участка, одновременно решая проблему с грызунами.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).

