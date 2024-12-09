Почему баклажаны теряют завязи: критические ошибки в уходе

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Баклажаны считаются капризной культурой, особенно для начинающих огородников. Осыпание завязей — частая проблема, с которой сталкиваются как в теплице, так и в открытом грунте. Чтобы избежать разочарований в урожае, важно учитывать несколько ключевых факторов.

Фото: creativecommons.org by Karen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Баклажаны

Главной причиной опадания завязей становится недостаточная температура. Для баклажанов критично, чтобы воздух прогревался до оптимального уровня. В теплице этот параметр легче регулировать, чем в открытом грунте, что делает ее более предпочтительным вариантом для выращивания этой культуры.

Нехватка питательных веществ также становится причиной слабого формирования плодов. Баклажаны особенно нуждаются в азоте, калии и фосфоре, которые должны поступать в сбалансированном количестве. Применение комплексных удобрений помогает избежать дисбаланса, способного ухудшить развитие растения.

Полив — ещё один важный момент. Для этой культуры одинаково вредны как недостаток, так и избыток влаги. Земля должна оставаться умеренно влажной, без застоя воды, чтобы корни могли нормально дышать.

Учитывая эти аспекты, можно предотвратить опадание завязей и добиться хорошего урожая, даже если опыт в выращивании баклажанов минимален.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

