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Почему баклажаны теряют завязи: критические ошибки в уходе

1:23
Садоводство

Баклажаны считаются капризной культурой, особенно для начинающих огородников. Осыпание завязей — частая проблема, с которой сталкиваются как в теплице, так и в открытом грунте. Чтобы избежать разочарований в урожае, важно учитывать несколько ключевых факторов.

Баклажаны
Фото: creativecommons.org by Karen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Баклажаны

Главной причиной опадания завязей становится недостаточная температура. Для баклажанов критично, чтобы воздух прогревался до оптимального уровня. В теплице этот параметр легче регулировать, чем в открытом грунте, что делает ее более предпочтительным вариантом для выращивания этой культуры.

Нехватка питательных веществ также становится причиной слабого формирования плодов. Баклажаны особенно нуждаются в азоте, калии и фосфоре, которые должны поступать в сбалансированном количестве. Применение комплексных удобрений помогает избежать дисбаланса, способного ухудшить развитие растения.

Полив — ещё один важный момент. Для этой культуры одинаково вредны как недостаток, так и избыток влаги. Земля должна оставаться умеренно влажной, без застоя воды, чтобы корни могли нормально дышать.

Учитывая эти аспекты, можно предотвратить опадание завязей и добиться хорошего урожая, даже если опыт в выращивании баклажанов минимален.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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