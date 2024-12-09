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Экологичное дачное решение: как использовать картон и бумагу

1:52
Садоводство

Использование газет и картона на даче давно стало популярным благодаря их практической пользе и экологичности. Однако часто возникает вопрос, безопасно ли применять макулатуру в огородничестве.

Огород, сад
Фото: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. by Northmetpit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород, сад

Мульчирование считается одним из самых эффективных методов улучшения почвы. Оно сохраняет влагу, предотвращает рост сорняков и создает благоприятные условия для растений. Газеты и картон, как часть органической мульчи, также успешно выполняют эти задачи.

Несмотря на опасения, свинец и другие токсичные вещества в современных типографских материалах не используются. Это подтверждается исследованиями и технологическими изменениями, которые исключили применение вредных компонентов.

Газеты чаще всего раскладывают в несколько слоев под кустами, что защищает почву от пересыхания и сорняков. Картон применяют как основу для грядок или для освоения целинных участков. Этот материал перекрывает доступ свету к многолетним сорнякам, которые со временем превращаются в перегной.

Современные технологии, такие как гидропосев, используют переработанную бумагу для создания "жидкого газона". Этот метод идеально подходит для больших территорий и сложных рельефов. Смесь газетной массы, гидрогеля, семян и удобрений наносится на почву, формируя защитный слой. Через несколько недель появляется густой травяной покров.

Макулатура также находит применение в защите саженцев от солнечных ожогов и вредителей, создании компоста, утеплении построек и даже в творческих проектах. Вторичное использование бумаги помогает сократить потребление древесины, что приносит пользу экологии.

Уточнения

Карто́н (фр. carton от итал. cartonecarta «бумага») — вид плотной бумаги.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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