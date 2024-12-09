Секрет идеальных бархатцев: лучшие способы защиты от дождя и грибка

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бархатцы, известные также как тагетесы, получили свое название в честь мифологического Тагеса, который славился своей красотой. Эти яркие цветы украшают многие сады, но иногда их рост и цветение оставляют желать лучшего.

Фото: Own work by Ömerulusoy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бархатцы

Для успешного выращивания бархатцев важно учитывать несколько факторов. Нехватка воды замедляет их рост и уменьшает размеры соцветий. Однако избыток влаги также нежелателен, так как приводит к появлению грибка и гниению корней.

В условиях затяжных дождей крупные цветы могут начать гнить. Чтобы предотвратить потерю всего растения, рекомендуется удалять поврежденные или слишком большие цветки.

Температура окружающей среды тоже играет значительную роль. Если воздух охлаждается до +10 градусов и ниже, листья приобретают лилово-красный оттенок, а рост полностью останавливается. Чрезмерная жара и высокая влажность также отрицательно сказываются на растении.

Избыток органических удобрений весной способствует росту зеленой массы, но негативно влияет на цветение. Для пышного и обильного цветения требуется соблюдение баланса во всем: умеренный полив, подходящие температурные условия и умеренное внесение удобрений.

Следуя этим рекомендациям, можно наслаждаться яркими и здоровыми бархатцами в течение всего сезона.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

