Эти 4 метода использования апельсиновой кожуры сделают вашу рассаду идеальной

Апельсиновая кожура — это не только отход, но и ценный ресурс для выращивания рассады. Она богата питательными веществами, которые способствуют росту растений, улучшению структуры почвы и защите от вредителей. Рассмотрим, как использовать этот природный материал с пользой для вашего сада.
Апельсиновая кожура содержит калий, фосфор, кальций, магний и микроэлементы, необходимые для развития растений. Эти вещества:
Компост
Добавление кожуры в компостную кучу помогает обогатить её питательными веществами. После разложения компост становится идеальным органическим удобрением для растений.
Мульча
Кожуру можно использовать в качестве мульчи, раскладывая её вокруг растений. Это помогает удерживать влагу в почве, защищать корни и подавлять рост сорняков.
Настой
Настой из апельсиновой кожуры готовится путём её заливания кипятком и настаивания в течение нескольких дней. Полученный раствор используется для полива растений, улучшая их рост и защиту от вредителей.
Посадка в кожуру
Семена или саженцы можно высаживать непосредственно в половинки апельсиновой кожуры. Это обеспечивает растениям защиту от болезней и улучшает их начальное развитие.
Использование апельсиновой кожуры — это простой и экологичный способ улучшить рост рассады, защитить растения от вредителей и обогатить почву. Следуя этим советам, можно добиться высокого урожая и здоровых растений.
Апельси́н (лат. Cītrus x sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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