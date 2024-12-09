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Эти 4 метода использования апельсиновой кожуры сделают вашу рассаду идеальной

2:23
Садоводство

Апельсиновая кожура — это не только отход, но и ценный ресурс для выращивания рассады. Она богата питательными веществами, которые способствуют росту растений, улучшению структуры почвы и защите от вредителей. Рассмотрим, как использовать этот природный материал с пользой для вашего сада.

Апельсины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсины

Польза апельсиновой кожуры для растений

Апельсиновая кожура содержит калий, фосфор, кальций, магний и микроэлементы, необходимые для развития растений. Эти вещества:

  • улучшают рост и здоровье рассады,
  • способствуют лучшему усвоению питательных веществ,
  • защищают от вредителей, таких как моль и тля,
  • предотвращают распространение болезней.

Способы применения апельсиновой кожуры

Компост

Добавление кожуры в компостную кучу помогает обогатить её питательными веществами. После разложения компост становится идеальным органическим удобрением для растений.

Мульча

Кожуру можно использовать в качестве мульчи, раскладывая её вокруг растений. Это помогает удерживать влагу в почве, защищать корни и подавлять рост сорняков.

Настой

Настой из апельсиновой кожуры готовится путём её заливания кипятком и настаивания в течение нескольких дней. Полученный раствор используется для полива растений, улучшая их рост и защиту от вредителей.

Посадка в кожуру

Семена или саженцы можно высаживать непосредственно в половинки апельсиновой кожуры. Это обеспечивает растениям защиту от болезней и улучшает их начальное развитие.

Советы для использования

  • Используйте кожуру только от апельсинов, не обработанных химическими веществами.
  • Избегайте применения кожуры, если растения не переносят кислую почву.
    Следите за умеренным поливом, чтобы избежать гниения корней.
  • Не используйте кожуру с признаками плесени или гнили.
  • Дополнительно подкармливайте растения, так как кожура действует как вспомогательное средство.

Использование апельсиновой кожуры — это простой и экологичный способ улучшить рост рассады, защитить растения от вредителей и обогатить почву. Следуя этим советам, можно добиться высокого урожая и здоровых растений.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus x sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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